Favorito à primeira medalha do Brasil, Lucas Pinheiro encara a pressão como 'privilégio'

O esquiador Lucas Pinheiro, abordou durante coletiva pós cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno a grande expectativa em torno de sua performance. Favorito ao pódio no Esqui Alpino, o atleta demonstrou confiança, classificando a pressão como um "privilégio", e detalhou os desafios da pista em Cortina d'Ampezzo, na Itália, onde competirá.

Lucas, que tem chance real de conquistar a inédita medalha de inverno para o país, comentou como administra a responsabilidade de representar mais de 200 milhões de brasileiros.

— Honestamente, a pressão é grandona. Representar mais de 200 milhões de brasileiros... Eu sou o atleta que tem essa chance, a oportunidade de trazer essa medalha, e essa é uma responsabilidade que carrego todo dia, até o dia da minha competição. Contudo, essa pressão é um privilégio. É um estado que permite realizar o seu potencial mais alto, onde se pode brilhar. Eu abraço essa pressão e tento canalizar toda essa energia de alta frequência para a minha performance.

Emoção na cerimônia de abertura

Na sexta (6), o esquiador viveu um momento marcante ao ser o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura, no estádio San Siro, em Milão. Lucas expressou emoção ao falar sobre a experiência.

— Foi uma honra imensa abrir os Jogos Olímpicos carregando nossas cores, nossa bandeira, e compartilhando essa jornada com o povo brasileiro. Esse é o maior sonho da minha vida e sou muito grato por todos que estão torcendo por mim, torcendo pelo Brasil, acompanhando nossa jornada. Para mim, parece que é minha primeira Olimpíada. Estou tentando canalizar todos os momentos dessa jornada, que mais parece uma montanha-russa, para uma das maiores corridas da minha vida.

Análise da pista e preparação

Nascido na Noruega, mas com mãe brasileira, Lucas escolheu representar o Brasil nas competições olímpicas. Suas provas, nas modalidades de Esqui Alpino Slalom e Slalom Gigante, acontecerão nos dias 14 e 16 de fevereiro. Para sua preparação, o brasileiro optou por treinar na Áustria, retornando aos Alpes Italianos apenas próximo às datas de suas disputas nos Jogos.

Sobre o local da disputa, Lucas analisou: "Não é uma pista muito conhecida para os atletas que competem nas categorias técnicas. Esta é uma pista para as categorias downhill e super g. Então, é algo novo para todos competindo nas categorias técnicas. É uma pista um pouco mais fácil do que as que competimos na Copa do Mundo. Mas, é justamente nas pistas mais fáceis que é ainda mais difícil ser rápido. É uma arte dentro do nosso esporte: conseguir achar velocidade nas pistas que não são tão difíceis. Vou abraçar essa pista com todo o amor que tenho, com velocidade, com energia, e vou trazer isso para a minha performance."

