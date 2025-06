UFC 317: em última encarada, Charles do Bronx e Ilia Topuria mantém respeito

Charles "do Bronx" Oliveira enfrenta Ilia Topuria, pelo cinturão vago do peso leve do UFC, no sábado (28), no UFC 317, na Semana Internacional da Luta. Nesta sexta-feira (27), os lutadores fizeram a pesagem cerimonial e, logo na sequência, a última encarada antes do combate. O brasileiro e o espanhol-georgiano mantiveram o clima amistoso da primeira vez que trocaram olhares, na quinta-feira (26).

Respeito entre Charles e Topuria

Na última encara antes do UFC 317, Charles e Ilia mantiveram a cordialidade apresentada na primeira vez que trocaram olhares em frente ao público. Sem nenhuma provocação, apenas apertaram as mãos e posaram para fotos. Os destaques foram os aplausos ao brasileiro, as vaias ao espanhol e a diferença de tamanho entre eles, já que Do Bronx mede 1,78m e Topuria 1,70m.

Encarada forte

Diferente do clima amistoso entre Charles e Topuria, a encarada entre Pantoja e Kara-France foi marcada por uma pequena intervenção de Dana White. O brasileiro e campeão do peso mosca e o neozelandês trocaram olhares de maneira incisiva, com o desafiante fazendo uma careta característica da cultura seu país.

Topuria x Charles do Bronx - UFC 317

Ilia Topuria chega ao UFC 317 com um cartel impecável, buscando conquistar seu segundo título. O georgiano se tornou campeão dos penas ao nocautear Alexander Volkanovski em fevereiro de 2024 e defendeu o título com autoridade contra Max Holloway em outubro. Após essa conquista, ele optou por subir de categoria, aspirando se juntar ao seleto grupo de duplos campeões do UFC.

Charles Oliveira, por sua vez, traz uma rica experiência de 15 anos no UFC, tendo iniciado sua jornada em 2010 com uma vitória por finalização sobre Darren Elkins. Ex-campeão dos leves, o brasileiro conquistou o cinturão ao nocautear Michael Chandler no UFC 262 e o defendeu com sucesso contra Dustin Poirier. Apesar de ter perdido o título por não atingir o peso antes de enfrentar Justin Gaethje no UFC 274, ele venceu a luta por finalização no primeiro round. O lutador de São Paulo ainda mantém recordes impressionantes em vitórias por via rápida (20), finalizações (16) e bônus pós-luta (20) no UFC.

Poster do UFC 317, que terá Ilia Topuria x Charles do Bronx (Foto: Reprodução/UFC)

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet