Com dois brasileiros, UFC introduz a classe de 2025 do Hall da Fama

O UFC introduziu Amanda Nunes e Vitor Belfort no Hall da Fama da organização, nesta sexta-feira (27), em Las Vegas. Além dos brasileiros, os americanos Robbie Lawler, Mark Kerr e a luta entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum também foram homenageados no evento que faz parte da Semana Internacional da Luta.

A "Leoa" no Hall da Fama

Considerada a maior lutadora da história da organização, Amanda Nunes se tornou a primeira mulher brasileira a entrar no Hall da Fama do UFC. A "Leoa" foi a primeira lutadora da história a vencer dois cinturões em divisões diferentes (peso galo e pena) e defender ambos os títulos simultaneamente. Além disso, acumulou vitórias históricas contra Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Julianna Peña e Cris Cyborg.

A brasileira entrou na aba "Era Moderna" do Hall da Fama do UFC com o americano e ex-campeão do peso meio-médio Robbie Lawler. Nunes se junta aos compatriotas Maurício "Shogun" Rua e José Aldo, e as mulheres Ronda Rousey e Joanna Jedrzejczyk.

"The Phenom" eternizado

Vitor Belfort foi introduzido ao Hall da Fama do UFC na aba "Era Pioneira". O brasileiro venceu o torneio de pesados no UFC 12, em 1997, e foi campeão do peso meio-pesado da organização, em 2004, ao derrotar Randy Couture. Conhecido como "O Fenômeno", Belfort tem grandes vitórias contra Wanderlei Silva, Rich Franklin, Michael Bisping, e Dan Henderson.

Com Vitor, o bicampeão dos torneios de pesados do UFC, Mark Kerr, também entrou no Hall da Fama. Eles se unem aos brasileiros Wanderlei Silva, Anderson Silva, Rodrigo "Minotauro" Nogueira e Royce Gracie.

Adesanya x Gastelum

O combate entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum, pelo título interino do peso médio, aconteceu no UFC 236, em 2019. Na ocasião, o nigeriano derrotou o americano por decisão unânime após uma grande luta, na qual ambos tiveram a oportunidade de vencer por via rápida em diversos momentos.

Semana Internacional da Luta

O Hall da Fama faz parte da Semana Internacional da Luta, em que ocorre o principal card do ano do UFC, em Las Vegas. Neste ano, o UFC 317 terá duas disputas de cinturão, com Charles do Bronx encarando Ilia Topuria, pelo título vago do peso leve, e Alexandre Pantoja defende o campeonato do peso mosca contra Kai Kara-France.