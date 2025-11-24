Número 1 do mundo, Henrique Marques leva mais um ouro no GP de taekwondo

Aos 21 anos, o brasileiro Henrique Marques segue em grande fase no cenário mundial do taekwondo. Número 1 do ranking da modalidade, o atleta conquistou, nesta segunda-feira (24), a medalha de ouro na categoria até 80kg no Grand Prix Challenge de Bangkok, na Tailândia.

O título veio após vitória por 1 a 0 na decisão contra o sul-coreano Geon-Woo Seo. Principal cabeça de chave do torneio, Henrique estreou na segunda rodada com vitória sobre o chinês Zhao Junbo por 2 a 0. Na sequência, superou o tailandês Thanathorn Saejo e, na semifinal, passou pelo uzbeque Yodgorbek Zhuraboev.

A competição também teve a presença de outros grandes nomes do taekwondo brasileiro na atualidade, mas sem medalha. Maria Clara Pacheco, atual campeã mundial e líder do ranking na categoria até 57kg, foi eliminada nas quartas de final pela jordaniana Fadia Khirfan. Já Edival Pontes, o Netinho, parou diante do sul-coreano Geon-Woo Seo, adversário de Henrique na decisão da categoria até 80kg. Os dois brasileiros ficaram a uma vitória de garantir pelo menos a medalha de bronze na competição.

Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

Henrique Marques brilha na temporada pós-olímpica

A estreia de Henrique Marques em Jogos Olímpicos aconteceu em Paris 2024, após uma sequência de percalços na reta final do ciclo. Devido a uma arritmia cardíaca grave, ele não pôde lutar pela vaga olímpica no Pan de Santiago 2023, precisando definir a classificação em cima da hora. O jovem ainda enfrentou o falecimento do pai às vésperas da competição. Mesmo assim, alcançou as quartas de final na capital francesa.

Em 2025, já 100% recuperado do problema de saúde, a temporada de Henrique tem sido dourada. Um dos principais passos do lutador para o ciclo olímpico rumo a Los Angeles foi conquistado em agosto deste ano, quando ele foi campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Com o título, ele garantiu a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, principal chance para carimbar a vaga olímpica.

O brasileiro também garantiu resultados expressivos no cenário mundial. Medalhista de bronze no Grand Prix de Muju, na Coreia do Sul, ele fez história no Mundial de Taekwondo, na China, ao conquistar a medalha de ouro, tornando-se o primeiro homem do país a ser campeão mundial. A conquista ainda o levou ao topo do ranking da modalidade.