Letícia Pessoa dedica o bronze no vôlei de praia a mãe de Carol: 'Especial'

A técnica Letícia Pessoa, que conduziu a dupla brasileira, Carol Solberg e Rebecca, à medalha de bronze na Copa do Mundo de Vôlei de Praia, dedicou a conquista à memória de Isabel Salgado. Isabel, mãe de Carol, foi treinada por Letícia nos anos 90, o que deu um toque ainda mais pessoal à vitória.

Na disputa pelo terceiro lugar, realizada em Adelaide, na Austrália, a dupla brasileira venceu as compatriotas Thâmela e Vic por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 22/20).

— Essa medalha foi muito especial para mim. Primeiro porque, assim, a Carol não lembra, mas eu peguei ela no colo, né? E o tempo todo a presença da Isabel aqui, eu queria muito dar essa medalha para ela. Uma menina que amadureceu muito jogando, que hoje para mim é uma das melhores do mundo — afirmou Letícia.

Rebecca, Letícia e Carol após medalha de bronze na Copa do Mundo de vôlei de praia (Foto: Divulgação CBV)

A conquista marcou a primeira medalha de Copa do Mundo para a dupla Carol e Rebecca, a nona na carreira de Letícia Pessoa como técnica, e a 36ª do Brasil na competição, que segue como o maior medalhista do torneio.

A técnica refletiu ainda sobre a derrota na semifinal para as americanas Nuss/Brashe (por 2 sets a 1), que quase abalou a dupla.

— Eu falei o tempo todo comigo mesma, foi uma noite macabra porque a gente estava jogando bem e eu queria ter buscado essa medalha ontem, mas ela veio hoje e veio bem-vinda — completou.

Carol lamenta derrota para americanas

A derrota na semifinal para as americanas foi dura, mas a dupla brasileira foi resiliente e conseguiu dar a volta por cima para subir no pódio.

— Foi muito dura a derrota ontem. Acho que a gente foi dormir, assim, foi realmente difícil virar essa chave. Eu queria muito, muito essa medalha de hoje. Eu queria muito ter ido para essa final, mas acho que a gente tem que ter maturidade e valorizar demais — disse Carol Solberg.

