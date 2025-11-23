Entre o skate e a escola, Rayssa Leal conclui o ensino médio: 'Sonho'

Nossa pequena Fadinha não é mais tão pequena assim... Rayssa Leal celebrou em suas redes sociais sua formatura do Ensino Médio. A skatista de 17 anos, que precisou conciliar os estudos com o alto rendimento olímpico, agradeceu o apoio da família, dos amigos e dos professores que fizeram parte dessa jornada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

"Enfim, formada! Mais uma etapa da minha vida se realizou, mais um sonho realizado.

Quero agradecer ao meu papai e à minha mamãe por me ensinarem a acreditar em mim mesma, por estarem ao meu lado e me incentivarem como ninguém. Sem vocês, nada disso seria possível. Titati, obrigada por cada puxão de orelha e por me ajudar em cada segundinho!

Aos professores, um muito obrigada por cada ensinamento dentro e fora das matérias. Vocês foram como guias, mestres e, muito além, nos tornamos amigos nessa jornada inteira.

continua após a publicidade

Um agradecimento especial à tia Cláudia, Alana e Leandro. Obrigada por me darem essa incrível oportunidade, por cada detalhe e cada ato de carinho. Obrigada por ter depositado confiança pra eu ser a oradora da turma, foi tudo muito único. Eu amo a família de vocês; que Deus continue abençoando e protegendo cada um de vocês. Um muito obrigada do fundo do meu coração; vocês foram minha segunda casa!

Aos meus amigos, completamos mais um ciclo juntos. Estou muito feliz de dividir essa fase escolar com vocês; agora, o melhor está por vir. Amo cada um de vocês; nossa amizade deixou nossa rotina mais leve!

continua após a publicidade

Consegui, nós conseguimos! " escreveu na publicação.

Rayssa Leal se forma no ensino médio (Foto: Reprodução Instagram)<br>

A capitã da Seleção Brasileira de vôlei, Gabi Guimarães deixou seu comentário na publicação parabenizando a colega. Outros atletas como Pedro Scooby, Leticia Bufoni e Rony Gomes também deixaram seus comentários.

Rayssa Leal vence STU Rio pela 5° vez

A brasileira brilhou e conquistou o quinto título consecutivo no STU Pro Tour Rio, com apenas 17 anos, no último domingo (16). A vitória veio logo com a primeira volta, onde conquistou 75.69. A vice-campeã foi Chloe Covell, que tirou 70.55 na primeira volta e caiu nas outras duas.