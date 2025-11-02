menu hamburguer
Minotouro 'brinca' e nocauteia Rey Physique no Fight Music Show

Veterano não teve dificuldades para vencer segunda luta no evento

Beatriz Pinheiro
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
02/11/2025
01:25
Minotouro garantiu mais um nocaute no Fight Music Show
Minotouro garantiu mais um nocaute no Fight Music Show (Foto: Reprodução)
Rogério Minotouro, um dos nomes mais consagrados do MMA, voltou ao ringue do Fight Music Show na noite deste sábado (1) e conquistou mais uma vitória por nocaute. Desta vez, a vítima foi o fisiculturista Rey Physique, que acabou superado por nocaute técnico no sexto round.

A luta, porém, teve ritmo lento, provocando vaias do público presente no Ginásio do Ibirapuera. Aos 46 anos, Minotouro não mostrou pressa para finalizar seu adversário, enquanto Rey Physique teve dificuldades para aplicar agilidade no ringue. A insatisfação das arquibancadas ficou mais evidente após a vitória intensa do rapper Xamuel sobre Jhony MC, que agitou o público.

A vitória de Minotouro sobre Rey Physique foi a segunda do veterano no Fight Music Show. Em maio desde ano, na sexta edição, ele nocauteou o influenciador Tadalafellas na co-luta principal do evento.

Fight Music Show 7 no Ginásio do Ibirapuera
Fight Music Show 7 no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

O que é o Fight Music Show

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

Veja o card completo e resultados

Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus
Sacha Bali venceu Davi Brito
Xamuel venceu Jhony MC
Rogério Minotouro Rvenceu Rey Physique
Inaê Barros venceu Mendigata
Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime
Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário
Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime
Diego Grossi e Victor Ruiz empataram
Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime
Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime

