VÍDEO: brasileiro estreia com 'apagão' e derrota no UFC Vegas

O brasileiro Kevin Christian estreou no UFC durante o Vegas 110. Ele foi derrotado por finalização pelo norte-americano Billy Elekana. O lutador brasileiro foi golpeado e derrubado por Elekana, depois, sofreu um mata-leão que o apagou. Assista ao vídeo abaixo:

A finalização técnica de 🇺🇸 Billy Elekana sobre 🇧🇷 Kevin Christian no UFC, agora há pouco, em Las Vegas.#UFC #UFCBR #UFCVegas110



pic.twitter.com/pVIuhjF1Li — MMA Melotto (@MMAmelotto) November 1, 2025

Um ponto que chamou atenção foi a demora para o árbitro demorar a separar os lutadores, mesmo com o brasileiro já desacordado. Kevin Christian chegou a dar os três tapas no chão, mas estava fora do ponto de visão do árbitro.

Após constatar que o brasileiro já havia sido finalizado, o árbitro encerrou a luta e declarou a vitória de Billy Elekana no primeiro round.

Brasileiro Kevin Christian é derrotado no UFC Vegas (Foto: Reprodução / @UFCNews / X)

UFC Vegas 121: Comparativo Kevin Christian x Billy Elekana

Kevin Christian

Apelido: -

Cartel no MMA: 9-2

Idade: 30 anos

Cidade: Rio Preto da Eva, AM

Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Altura: 200.66 cm

Peso: 92.97 KG

Envergadura: 203.2 cm

Alcance das pernas: 0 cm

Billy Elekana

Altura: 190.5 cm

Peso: 92.52 KG

Envergadura: 195.58 cm

Alcance das pernas: 110.49 cm

Não demorou para Valter Walker confirmar a vitória no UFC 321, neste sábado (25), contra o inglês Louie Sutherland. Embora tenha feito apenas pouco mais de um minuto de combate, o brasileiro sofreu com um forte chute do adversário e fraturou a perna esquerda. A lesão foi compartilhada pelo peso-pesado através das redes sociais.

Walker não planejava divulgar a gravidade dos ferimentos sofridos na luta contra o inglês. Segundo a publicação, o lutador explicou que está com fortes dores na perna e revelou que ficará de cinco a seis semanas em recuperação. Além disso, expôs uma foto do raio-X da fratura; veja abaixo.

— Eu ia manter segredo, rapaziada. Se viram a live hoje, eu estava de mau humor, pois a perna está doendo demais, mas pediram para revelar. Então, está aí: cinco a seis semanas de recuperação pesada. A primeira semana é a mais difícil, mas, pra falar a verdade, está valendo a pena (risos). Uma vida que vale a pena ser vivida — escreveu Walker.

No combate do UFC 321, o resultado positivo não demorou para acontecer para Walker — e a "treta" enfim veio. Ainda na primeira metade do assalto inicial, Sutherland encaixou bons golpes e manteve o duelo em pé, no boxe.

A oportunidade perfeita chegou com quatro minutos para o fim do round, e o brasileiro aproveitou para levar o adversário ao chão. A partir daí, a promessa não demorou a se concretizar: vitória de Valter Walker por finalização de calcanhar.