VÍDEO: brasileiro estreia com 'apagão' e derrota no UFC Vegas

Árbitro demorou a separar lutadores

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
20:12
Brasileiro Kevin Christian é derrotado no UFC Vegas (Foto: Reprodução / ESPN / X)
Brasileiro Kevin Christian é derrotado no UFC Vegas (Foto: Reprodução / ESPN / X)
O brasileiro Kevin Christian estreou no UFC durante o Vegas 110. Ele foi derrotado por finalização pelo norte-americano Billy Elekana. O lutador brasileiro foi golpeado e derrubado por Elekana, depois, sofreu um mata-leão que o apagou. Assista ao vídeo abaixo:

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Um ponto que chamou atenção foi a demora para o árbitro demorar a separar os lutadores, mesmo com o brasileiro já desacordado. Kevin Christian chegou a dar os três tapas no chão, mas estava fora do ponto de visão do árbitro.

➡️ Exclusivo: Allan Puro Osso relembra lesões e projeta futuro após UFC Vegas 110

Após constatar que o brasileiro já havia sido finalizado, o árbitro encerrou a luta e declarou a vitória de Billy Elekana no primeiro round.

Brasileiro Kevin Christian é derrotado no UFC Vegas (Foto: Reprodução / @UFCNews / X)
Brasileiro Kevin Christian é derrotado no UFC Vegas (Foto: Reprodução / @UFCNews / X)

UFC Vegas 121: Comparativo Kevin Christian x Billy Elekana 

Kevin Christian

Apelido: -
Cartel no MMA: 9-2
Idade: 30 anos
Cidade: Rio Preto da Eva, AM
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking

  • Altura: 200.66 cm
  • Peso: 92.97 KG
  • Envergadura: 203.2 cm
  • Alcance das pernas: 0 cm

Billy Elekana 

  • Altura: 190.5 cm
  • Peso: 92.52 KG
  • Envergadura: 195.58 cm
  • Alcance das pernas: 110.49 cm

