Fight Music Show: Sacha Bali dispara sobre Davi Brito: 'precisa tomar porrada'
Vencedor de 'A Fazenda' superou rival por unanimidade
Envolta em expectativa e polêmica, a luta entre Sacha Bali e Davi Brito agitou as redes sociais às vésperas do Fight Music Show. Na noite deste sábado (1), o campeão de 'A Fazenda' venceu o combate por decisão unânime dos juízes e não mediu palavras sobre o rival, após a luta.
— A gente deu um abraço ali e, se ele mudar muito a postura ele, eu sou um cara que não guardo mágoa, eu perdoo numa boa. Mas pra mim, é tudo teatrinho, porque ele é uma coisa comigo quando tem câmera e outra coisa quando não tem. Isso pra mim não é atitude de homem, ele é moleque ainda. Eu acho que ele ainda tem que tomar muita porrada, que nem ele tomou hoje, pra ver se fica mais humilde - declarou.
'Soberba me motivou'
De personalidade intensa, já conhecida pelo público desde a participação no reality show, Davi Brito foi além das provocações comuns durante a pesagem do Fight Music Show, empurrando e atingindo Sacha Bali com um tapa no rosto. Segundo o agora campeão do evento de luta, a soberba do rival foi uma motivação a mais para entrar no ringue.
— Eu sou um cara do bem, mas principalmente ontem, que ele me empurrou, me deu um tapa na cara e arrancou meu cordão, me deu uma raiva... Eu vim pra cá com sangue no olho, determinado a acabar com ele - disse.
O que é o Fight Music Show
Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.
Veja o card completo e resultados:
Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus
Sacha Bali venceu Davi Brito
Xamuel venceu Jhony MC
Rogério Minotouro Rvenceu Rey Physique
Inaê Barros venceu Mendigata
Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime
Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário
Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime
Diego Grossi e Victor Ruiz empataram
Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime
Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime
