Um dos confrontos mais aguardados do Fight Music Show 7 não foi entre lutadores profissionais, mas sim entre os rappers Jhony MC e Xamuel. Com rivalidade acirrada desde as batalhas de rima, a luta agitou o público presente no Ginásio do Ibirapuera e terminou com vitória do jovem Xamuel por decisão unânime.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O desafeto entre os dois ficou evidente durante a pesagem. Jhony provocou o desafeto chegando a dizer que iria "matar" o adversário. Xamuel, por sua vez, provocou sem palavras: pichou o rosto do rival em cartaz promocional com um "X" vermelho.

Antes de se enfrentarem no Fight Music Show, os dois já haviam se desentendido e trocado provocações em redes sociais. Após confusão na Batalha da Aldeia, uma das principais batalhas de rimas, Jhony chegou a acusar familiares de Xamuel de agressão.

continua após a publicidade

No ringue, uma luta intensa e cheia de provocações foi acompanhada por torcida, vaias e gritos de "uh, vai morrer" das arquibancadas. Com bastante intensidade nos golpes, Xamuel levou a melhor e conquistou o cinturão.

Xamuel ganha luta no Fight Music Show (Foto: Reprodução / X)

➡️ Vitórias de brasileiros e nocautes: veja resultados do UFC 110 Vegas

O que é o Fight Music Show

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

continua após a publicidade

Veja o card completo e resultados:

Esquiva Falcão x Binho de Jesus

Davi Brito x Sacha Bali

Xamuel x Jhony MC

Rogério Minotouro x Rey Physique

Inaê Barros x Mendigata

Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime

Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário

Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime

Diego Grossi e Victor Ruiz empataram

Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime

Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime