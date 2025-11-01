Allan 'Puro Osso' finaliza e emplaca quarta vitória seguida no UFC

Allan "Puro Osso" Nascimento conquistou a sua quarta vitória seguida no UFC. No peso-casado do card principal do UFC Fight Night Vegas 110, o brasileiro finalizou o norte-americano Cordy Durden no segundo round da luta. Foi a segunda luta de Puro Osso no UFC neste ano.

Durante o primeiro round da luta do UFC, Puro Osso começou abaixo do oponente. Entretanto, no segundo round, aplicou uma cotovelada em Cordy Durden e venceu a luta.

Puro Osso sofreu lesão e ficou afastado do UFC

Antes de voltar ao octógono, em entrevista exclusiva ao Lance!, o peso-mosca comentou sobre o período difícil que enfrentou por causa de lesões.

— Infelizmente, machucados fazem parte da vida de um atleta de MMA. A gente treina muito forte, então pode acabar se lesionando. Eu acabei passando por um momento de algumas lesões devido a essa intensidade de treino. Já são anos nessa carreira e passei por uma cirurgia no joelho — contou Allan.

Os problemas de saúde enfrentados por Puro Osso atrasaram seu retorno ao UFC. Nesse período, o brasileiro contou com quatro lutas canceladas entre janeiro de 2023, quando venceu Carlos Hernandez, e maio de 2025. Na última data, uma vitória sobre o compatriota Jafel Filho quase foi comprometida pelo excesso de peso do atleta.

— Quando voltei, talvez esses dois anos e meio afastados realmente tenham feito com que eu tivesse uma leve quebra na questão de bater o peso. É muito tempo sem bater o peso com seu corpo trabalhando no limite.

O momento, porém, é positivo na carreira de Allan dentro do ringue do UFC, confirmado com a vitória sobre o "Pastor" por decisão unânime neste ano. Com isso em mente, em conversa com o Lance!, Puro Osso revelou seus planos para o futuro na organização.

— O objetivo de todo atleta da UFC… Não vou falar todo atleta, porque tem uns que querem ficar só na rebarba. Como eu falei, eu represento uma escola muito grande, que é a Chute Boxe. A gente quer os maiores lugares, então chegar no ranking realmente é uma coisa que eu quero muito. Acredito que dependendo da boa luta que eu fizer, eu possa pular para o ranking. Essa é a ideia realmente: top-15, depois top-10. E, assim, buscando espaço para uma disputa de cinturão. O atleta de MMA do UFC que não pensa em cinturão é um atleta frustrado — disse Puro Osso.