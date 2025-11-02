Na noite do último sábado (1), o público que compareceu ao Ginásio do Ibirapuera para o Fight Music Show viu de perto alguns atletas consagrados do esporte brasileiro, como Minotouro e Esquiva Falcão, e figuras do entretenimento, como Nego do Borel e Davi Brito. Porém, para além do boxe por si só, algumas atrações e personagens inusitados completaram o evento.

continua após a publicidade

➡️Fight Music Show: Sacha Bali dispara sobre Davi Brito: 'precisa tomar porrada'

Uma das lutas que mais animou o público foi disputada entre os influenciadores Hollywood e Montanha, ambos com nanismo. Hollywood, que já havia disputado o Fight Music Show 6 e figurou em outros eventos como boxeador, venceu o combate e recebeu o "mini cinturão" das mãos de Acelino "Popó" Freitas que, apesar de não lutar dessa vez, marcou presença no evento.

ANÃO HOLLYWOOD WAS ALL OVER HIS OPPONENT! 🤯



📺 @FightMusicShow #FMS7 | LIVE NOW | Watch worldwide on TrillerTV ex. Brazil pic.twitter.com/qZ7Vy85RKB — TrillerTV (@Triller_TV) November 2, 2025

Outro momento que levantou a arquibancada foi o combate Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira. Apesar de a luta em duplas, formato diferenciado do card do Fight Music Show, chamar a atenção por si só, quem roubou a cena mesmo foi o He-Man, que lutou um round inteiro com a icônica peruca loira do personagem de desenho animado.

continua após a publicidade

Entre o segundo e o terceiro round, He-Man abandonou o acessório, dando lugar a uma careca. Os torcedores, nada satisfeitos com a mudança no visual, chegaram a cantar "peruca, peruca", mas não tiveram seu pedido atendido pelo lutador. Em seu corner, é claro, não podia faltar alguém caracterizado como o Esqueleto, vilão do desenho animado.

DUELO DE GIGANTES DESSA VEZ FICOU EMPATADO!



Pobreloco e Cabo Pereira vs @Hemanmaromba e Claudio Andrade

.

.

Assista ao vivo pelo @combate ou no PPV do FMS. Link na BIO pic.twitter.com/J30eZo2V0I — Fight Music Show (@FightMusicShow) November 2, 2025

Por fim, fazendo jus ao nome do evento, também marcaram a noite algumas atrações musicais. O CEO e promotor do Fight Music Show, Mamá Brito, subiu ao ringue para uma apresentação musical, tocando baixo, acompanhado por uma dançarina de pole dance que executava acrobacias arriscadas. Na sequência, MC Daniel, um dos funkeiros mais conhecidos da atualidade, também se apresentou ao vivo.

continua após a publicidade

➡️Rivalidade no ringue: rappers Jhony MC e Xamuel agitam Fight Music Show

O que é o Fight Music Show

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

Fight Music Show 7 aconteceu no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance)

Veja o card completo e resultados

Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus

Sacha Bali venceu Davi Brito

Xamuel venceu Jhony MC

Rogério Minotouro Rvenceu Rey Physique

Inaê Barros venceu Mendigata

Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime

Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário

Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime

Diego Grossi e Victor Ruiz empataram

Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime

Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas