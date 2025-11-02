'Mini cinturão', He-Man e pole dance: as atrações inusitadas do Fight Music Show 7
Evento une universo das lutas com o mundo das celebridades
Na noite do último sábado (1), o público que compareceu ao Ginásio do Ibirapuera para o Fight Music Show viu de perto alguns atletas consagrados do esporte brasileiro, como Minotouro e Esquiva Falcão, e figuras do entretenimento, como Nego do Borel e Davi Brito. Porém, para além do boxe por si só, algumas atrações e personagens inusitados completaram o evento.
Uma das lutas que mais animou o público foi disputada entre os influenciadores Hollywood e Montanha, ambos com nanismo. Hollywood, que já havia disputado o Fight Music Show 6 e figurou em outros eventos como boxeador, venceu o combate e recebeu o "mini cinturão" das mãos de Acelino "Popó" Freitas que, apesar de não lutar dessa vez, marcou presença no evento.
Outro momento que levantou a arquibancada foi o combate Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira. Apesar de a luta em duplas, formato diferenciado do card do Fight Music Show, chamar a atenção por si só, quem roubou a cena mesmo foi o He-Man, que lutou um round inteiro com a icônica peruca loira do personagem de desenho animado.
Entre o segundo e o terceiro round, He-Man abandonou o acessório, dando lugar a uma careca. Os torcedores, nada satisfeitos com a mudança no visual, chegaram a cantar "peruca, peruca", mas não tiveram seu pedido atendido pelo lutador. Em seu corner, é claro, não podia faltar alguém caracterizado como o Esqueleto, vilão do desenho animado.
Por fim, fazendo jus ao nome do evento, também marcaram a noite algumas atrações musicais. O CEO e promotor do Fight Music Show, Mamá Brito, subiu ao ringue para uma apresentação musical, tocando baixo, acompanhado por uma dançarina de pole dance que executava acrobacias arriscadas. Na sequência, MC Daniel, um dos funkeiros mais conhecidos da atualidade, também se apresentou ao vivo.
O que é o Fight Music Show
Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.
Veja o card completo e resultados
Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus
Sacha Bali venceu Davi Brito
Xamuel venceu Jhony MC
Rogério Minotouro Rvenceu Rey Physique
Inaê Barros venceu Mendigata
Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime
Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário
Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime
Diego Grossi e Victor Ruiz empataram
Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime
Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime
