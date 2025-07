McGregor manifesta interesse em lutar no UFC da Casa Branca em 2026

Conor McGregor, ex-campeão das categorias peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC, demonstrou interesse em participar do evento de MMA que será realizado na Casa Branca. O anúncio do evento foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de julho de 2025, como parte das comemorações do 250º aniversário da independência americana, previsto para 4 de julho de 2026.

O lutador irlandês utilizou suas redes sociais para manifestar seu desejo de integrar o card do evento. McGregor compartilhou uma foto ao lado do presidente americano e uma captura de tela de mensagem enviada a Dana White, CEO da organização de MMA.

Tradução: Feliz 4 de Julho, EUA. Animado com o anúncio do presidente Trump sobre um evento do UFC na Casa Branca. Seria uma honra! Pode contar comigo - escreveu McGregor.

UFC na Casa Branca

A iniciativa de realizar um evento de UFC na residência oficial da presidência dos Estados Unidos partiu do próprio Trump. Durante um comício, o mandatário americano afirmou que as comemorações incluirão uma luta principal de grande relevância no mundo do MMA.

Segundo o presidente, o evento terá capacidade para aproximadamente 25 mil espectadores e acontecerá no gramado da Casa Branca, em Washington D.C. A organização ainda não divulgou detalhes específicos sobre o card.

Situação atual de McGregor

McGregor está afastado do octógono há quase quatro anos. Sua última apresentação ocorreu no UFC 264, em julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão contra Dustin Poirier. O lutador acumula quatro derrotas e apenas uma vitória em suas últimas cinco aparições no UFC.

Nos últimos anos, o irlandês tem se dedicado mais aos negócios, sendo um dos sócios do Bare Knuckle FC, e a aparições públicas. Ele chegou a considerar uma candidatura à presidência da Irlanda, iniciativa que não avançou.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre quem seria o possível adversário de McGregor caso ele realmente venha a lutar no evento, nem sobre outras lutas que comporiam o card ou sobre a transmissão.

