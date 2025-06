Islam Makhachev afirmou que Charles "Do Bronx" Oliveira tem "grande chance" contra Ilia Topuria na disputa pelo cinturão vago dos pesos-leves do UFC. A declaração foi feita pelo lutador russo em entrevista ao portal MMA Junkie. O confronto acontecerá no UFC 317, evento que marca o retorno do brasileiro à disputa de título após sua derrota para o próprio Makhachev.

Do Bronx ou Topuria?

O ex-campeão dos pesos-leves (70 kg), que agora compete nos meio-médios (77 kg), destacou o histórico positivo do Charles do Bronx contra lutadores com bom jogo de trocação. Makhachev conquistou o título justamente contra Oliveira em 2022.

- O Charles tem uma grande chance. Ele sempre luta bem contra strikers. Foi bem contra o Poirier, foi bem contra o Chandler — ambos têm punch forte e boa trocação. Se você der uma pequena brecha para ele, ele finaliza. É por isso que o Charles é sempre perigoso - afirmou Makhachev.

O duelo coloca frente a frente o experiente brasileiro e o invicto Topuria, que soma 16 vitórias na carreira, oito delas no UFC. Este histórico perfeito torna o georgiano favorito nas casas de apostas.

Makhachev analisou que o resultado dependerá de quem conseguir impor sua estratégia no octógono.

- Se o Charles conseguir levar a luta para o chão, finaliza fácil. Mas se o Topuria acertar um golpe limpo, ele apaga. Está 50/50 - declarou.

Desde a derrota para Makhachev em 2022, Oliveira disputou três lutas e venceu duas, mantendo-se entre os principais nomes da divisão dos pesos-leves do UFC.

