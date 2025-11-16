Briga generalizada entre amigos de Khabib e McGregor atrasa UFC 322
Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
Parece que a rivalidade histórica entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor ainda não foi 100% superada, o que se estende até o ciclo de amizades dos atletas. Neste sábado (15), uma confusão entre o grupo do Daguestão e Dillon Danis atrasou o início do card principal do UFC 322. A briga aconteceu nas arquibancadas do Madison Square Garden, em Nova York (EUA).
Danis, amigo e ex-parceiro de treino de Conor McGregor, protagonizou o confronto ao trocar socos com membros da equipe de Khabib. A segurança cercou o grupo e retirou Danis do local após a troca de golpes. A movimentação chamou atenção do público presente e gerou interrupção no cronograma estabelecido para o início das lutas principais.
O tumulto ocorreu momentos antes da abertura oficial do card principal, que conta com duas disputas de cinturão. No peso-mosca, Valentina Shevchenko coloca o título em jogo contra Zhang Weili em confronto aguardado pela divisão. Já a luta principal da noite marca o encontro entre Islam Makhachev e Jack Della Maddalena no peso meio-médio, combate que encerra o evento.
Brasileiros brilharam no UFC 322
Em busca do feito inédito, Carlos Prates prometeu e conseguiu efetuar o primeiro nocaute do britânico Leon Edwards no UFC. O brasileiro começou na defensiva pelo forte jogo de chão do rival, mas faturou a vitória por via rápida no início do segundo round. Para fechar seu tempo no octógono de Nova York, aproveitou para pedir a disputa pelo cinturão dos meio-médios.
A luta começou estudada, com apenas tentativas de chutes nas pernas de ambos os lutadores. Na metade do round, Edwards tentou entrar em queda, mas Prates defendeu na grade. Na sequência do assalto, Leon tentou outra vez levar a luta ao chão, dessa vez, conseguiu e se posicionou nas costas do brasileiro em busca do mata-leão, que foi bem defendido. No segundo round, Edwards não tentou entrar em queda, assim, Prates conseguiu impor o jogo em pé e, com um jab de esquerda, nocauteou o inglês para vencer a segunda seguida no UFC.
Muito antes de Carlos Prates, Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.
A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.
Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.
A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.
Por fim, os torcedores brasileiros lamentaram a dura derrota de Rodolfo Vieira na última luta do card preliminar deste sábado (15). Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round.
O combate começou e rapidamente Bo Nickal foi para a queda. Após conseguir escapar dos ataques, o brasileiro tentou entrar em single leg, mas Bo defendeu e quase finalizou na guilhotina, mas sem sucesso. Na reta final do segundo round, Rodolfo tentou entrar em queda guilhotina, mas sem sucesso. Na reta final do segundo round, Rodolfo tentou entrar em queda, mas Bo se defendeu na grade e manteve a luta em pé, na qual seguiu melhor e ficou perto de nocautear. Já no último assalto, Bo Nickal conectou um chute alto que acertou a cabeça de Rodolfo e conseguiu o nocaute.
