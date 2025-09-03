Lenda do UFC e vítima de Imavov aposta em Caio Borralho no UFC Paris
Israel Adesanya acredita que brasileiro sairá vitorioso do UFC Paris
O brasileiro Caio Borralho terá a luta mais importante de sua vida neste sábado, 6 de setembro, no UFC Paris, contra Nassourdine Imavov no main event do retorno do Ultimate à capital francesa. De acordo com uma lenda do UFC, Caio tem grandes vantagens e deve sair vencedor do duelo.
O nigeriano Israel Adesanya, ex-campeão peso médio, tem lugar de falar: ele já enfrentou Imavov anteriormente e foi nocauteado pelo franco-russo. Mesmo assim, ‘’The Last Stylebender’’ acredita na vitória de Borralho, por decisão.
— Vou apostar no Caio nessa luta, e vou de (vitória via) decisão. Na trocação, eu dou vantagem para o Caio. Gosto da forma que ele ataca, que ele se posiciona como canhoto, está sempre com o pé no lugar certo. Ele também tem boas fintas. Já o Imavov tem um ótimo timing sobre quando atacar. Eles vão lutar na França também, então há uma vantagem de 'jogar em casa'. Não sei como isso vai afetar o Nassourdine. É uma luta bem equilibrada. Mas acho que vai ser vencida pelo Caio — declarou o nigeriano em seu canal no Youtube.
Caio revelou incômodo de UFC com Imavov
Borralho e Imavov já estiveram perto de lutar antes, mais precisamente em julho deste ano. O franco-russo, porém, resolveu sair do card, e o brasileiro acredita que ele tem evitado o duelo. Em entrevista ao LANCE!, Caio disse acreditar que o UFC obrigou Imavov a lutar no UFC Paris.
— Eu acho que ele está incomodado com a luta. Ele já negou essa luta antes. Nós deveríamos ter lutado em Las Vegas, na International Fight Week. O UFC deu um ultimato a ele, tirou as opções dele. O UFC o obrigou a lutar comigo se ele quisesse lutar pelo título. Então acho que ele está incomodado com a luta. Mas com relação aos vídeos de provocações que ambos estão fazendo, isso é normal, é do business.
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA
Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 16h
Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)
Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)
Card preliminar — a partir de 13h
Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)
Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)
Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)
Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)
Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)
