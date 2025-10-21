Antes de UFC 321, Aspinall manda recado a desafiante ao cinturão

A oportunidade de Tom Aspinall de defender o cinturão do peso-pesado pela primeira enfim chegou no UFC 321. O atual campeão do UFC enfrenta o ex-campeão interino Ciryl Gane, neste sábado (25), pela luta principal do evento numerado. Em entrevista ao "UFC Countdown", o inglês afirmou estar ainda melhor e se manteve confiante no nocaute contra o francês.

— Se você é um ser humano, e eu te acerto em cheio na cara, você vai cair. E isso vale para Ciryl Gane. Vai ser uma trabalho duro evitar esse golpe por 25 minutos — afirmou Tom Aspinall.

A fala do inglês não se mostra ser apenas uma questão de confiança, mas de histórico no UFC. Com um forte boxe e uma rapidez impressionante para a categoria, Tom nunca precisou utilizar todos os minutos de sua luta, com seis nocautes e duas finalizações no currículo.

Vale destacar que sua única derrota no Ultimate aconteceu por uma lesão sofrida. Na ocasião, o peso-pesado acertou um chute em Curtis Blaydes que afetou diretamente seu joelho ainda no primeiro round. Pela necessidade de cirurgia, Apinall precisou ficar um ano fora do octógono.

Aspinall está a mais de um ano longe do UFC

Desde a lesão, em 2022, Tom venceu as três lutas que disputou, contando o duelo contra Sergei Pavlovich pelo cinturão interino. Além da defesa na revanche contra Curtis Blaydes, que terminou em nocaute técnico no primeiro round, em julho de 2024.

Essa será, então, a primeira luta de Aspinall e Gane em 2025. Sem ação desde o ano passado, Tom busca mostrar o bom trabalho feito por todos esses meses. O campeão do UFC ainda destacou a dificuldade de estar "parado" por tanto tempo, sem poder mostrar sua melhora no ringue, e comparou com seu tempo lesionado.

— Eu acho que o ano sem disputas foi mais difícil do que o ano machucado, porque eu estive pronto e estive na academia esse tempo todo. Eu estive trabalhando esse tempo todo e não pude mostrar, ainda. Dito isso, eu fiquei melhor nesse tempo. Não tirei os olhos do prêmio e melhorei tanto desde a minha última luta. Eu amadureci. E estou ansioso para mostrar.

Primeira disputa de cinturão linear de Aspinall

O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando Tom foi promovido a campeão linear. Antes disso, como mencionado, Aspinall já havia conquistado o título interino. Por esse motivo, não precisou disputar o cinturão vago nos pesados no UFC.

Gane, por sua vez, também já foi campeão interino dos pesados, mas acabou perdendo a liderança para ninguém menos que Jones em 2023. Na época, o francês ignorou os desafios de Spinall ao afirmar que não tinha interesse no confronto. O lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov, desde então, e conquistou mais uma oportunidade de disputa ao título.

Tom Aspinall encara Ciryl Gane no UFC 321 (Foto: Reprodução/UFC)

Veja o card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane

Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki