Campeão do UFC pode desistir de cinturão por amigo: ‘Não luto com ele’

"Amigos, amigos, negócios à parte"? Não é assim que funciona para Tom Aspinall, atual campeão do UFC no peso-pesado. Antes de defender o cinturão pela primeira vez, no UFC 321, o inglês confirmou que desistiria de seu título mundial por seu amigo Ante Delija. O croata estreou no Ultimate com vitória em setembro deste ano.

A declaração curiosa aconteceu durante entrevista ao "ShxtsnGigs Podcast", que foi ao ar no dia 11 de outubro, poucos dias antes da primeira defesa de cinturão de Aspinall. Na programa, o campeão foi perguntado – em uma situação hipotética – se cederia o título, e a resposta surpreendeu os apresentadora, porque a ideia se tornou real e foi confirmada pelo inglês.

Tradução: "Tom Aspinall disse que vai desocupar o cinturão se seu amigo Ante Delija tiver uma chance pelo título. 'Ele está potencialmente a 2-3 vitórias de uma chance pelo título… Eu não lutaria com ele. Há coisas mais importantes do que dinheiro e títulos'."

— Meu amigo e parceiro de treino (Ante Delija) acabou de chegar ao UFC e conquistou sua primeira vitória contra um top-10, então ele está potencialmente a duas ou três vitórias de uma chance pelo título — contou Aspinall.

Segundo o lutador, o objetivo já foi conquistado em sua carreira, por isso não teria problema em "desistir" pela amizade. Tom ainda destacou que, caso a luta pela conquista inédito do cinturão, não terias problemas em enfrentar o amigo.

— Então, a questão é: se eu nunca tivesse conquistado um título, se nunca tivesse alcançado o ouro antes, teríamos que lutar. Porque esse era o meu sonho. Mas agora que consegui, eu abriria mão do título e ele poderia ter sua chance. Eu não lutaria contra ele — completou.

Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

Esse cenário pode parecer até loucura para muitos atletas, mas, para Aspinall, o importante da vida não está mais em ganhar dinheiro e títulos. Com o objetivo principal conquistado – ser campeão do UFC –, o foco agora é continuar forte na categoria e defender o topo até que seu amigo chegue ao contender.

— Sem chance (de lutar com ele). Ele é um dos meus amigos verdadeiros, e há coisas que são mais importantes para mim do que dinheiro e títulos. Eu ganhei o título, consegui isso e agora tenho mais alguns objetivos antes que ele chegue lá. Ainda há muito a fazer, mas posso fazer isso no tempo que ele levar para chegar (na disputa de título) — disse o peso-pesado.

Aspinall enfrenta ainda primeira defesa de cinturão no UFC

O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando o UFC promoveu Tom a campeão linear. Antes disso, como mencionado, Aspinall já havia conquistado o título interino. Por esse motivo, não precisou disputar o cinturão vago nos pesados no UFC.

Gane, por sua vez, também já foi campeão interino dos pesados, mas acabou perdendo a liderança para ninguém menos que Jones em 2023. Na época, o francês ignorou os desafios de Spinall ao afirmar que não tinha interesse no confronto. O lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov, desde então, e conquistou mais uma oportunidade de disputa ao título.

Veja o card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane

Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki