Lutas

Ex-craque da seleção francesa provoca Caio Borralho antes do UFC Paris

Claude Makelele participou de vídeo que provoca o brasileiro antes do UFC Paris

imagem cameraBorralho e Imavov seguem se provocando antes do UFC Paris (Foto: Divulgação UFC)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
18:56
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Rivalidade entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov cresce para UFC Paris
Luta principal será em 6 de setembro de 2025
Imavov provocou Borralho com apoio de Claude Makelele
Borralho se mostra confiante em vencer e lutar pelo cinturão
Card principal inclui lutas em diferentes categorias de peso
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A rivalidade entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov segue esquentando a dias do UFC Paris. Os dois se enfrentam na luta principal do evento, que ocorre na capital francesa no próximo sábado, 6 de setembro. Desta vez, o franco-russo tomou a iniciativa e usou até um ex-jogador da seleção francesa de futebol para provocar o brasileiro.

continua após a publicidade

Em um vídeo postado em suas redes sociais, Imavov resgatou uma fala de Borralho, que o acusava de não ser francês de verdade, e de não respeitar o povo francês. Então, Claude Makelele, ex-volante do Chelsea, do Real Madrid e da seleção francesa, manda um recado para Nassourdine, em relação às falas de Caio.

- Você sabe o que é ser francês? Brasil ou não, eu não ligo a mínima. Nass, agora é com você. É a sua vez - comentou Makelele, enquanto imagens das vitórias da França sobre a Seleção Brasileira passavam no vídeo.

continua após a publicidade

UFC Paris: desentendimentos de Borralho e Imavov são antigos

Caio Borralho encara Nassourdine Imavov no UFC Paris (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Caio Borralho encara Nassourdine Imavov no UFC Paris (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Não é a primeira vez que Imavov utilizou os recentes sucessos da seleção francesa sobre o Brasil em Copas do Mundo para provocar Caio Borralho. Nas últimas semanas, ele tem utilizado a camisa da Copa de 1998 em vídeos e treinos oficiais, e já havia utilizado antigas entrevistas de Caio para gerar reações do brasileiro.

Por sua vez, Caio tem mantido suas palavras e segue confiante de que irá vencer Imavov e garantir uma luta pelo cinturão peso médio, atualmente na posse de Khamzat Chimaev.

continua após a publicidade

- Meu ritmo está muito bom. Vou afogar esse cara no gás, pressionar. No terceiro, quarto ou quinto round eu acabo com ele. Vou pegar o pescoço desse vagabundo - comentou o brasileiro no seu canal no Youtube.

FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA

 Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)

