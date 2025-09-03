O peso leve Kauê Fernandes seguirá em ação no UFC Paris, mesmo após a saída de Fares Ziam do card. Porém, o brasileiro terá que lidar com um diferente adversário neste sábado, dia 6 de setembro. Kauê agora enfrenta o britânico Harry Hardwick, que é o atual campeão do Cage Warriors, um dos principais eventos de MMA da Europa.

Hardwick, de 30 anos, fará sua estreia no UFC após brilhar no circuito europeu. Ele é peso pena de origem e dominou a divisão no Cage Warriors, ganhando o título até 66kg e defendendo a coroa por duas vezes. A luta com o brasileiro no UFC Paris, no entanto, será no peso leve, o que pode dar uma vantagem para Fernandes.

Kauê Fernandes, porém, segue focado no objetivo de conquistar sua terceira vitória seguida no Ultimate. Ao LANCE!, o brasileiro revelou que já conhecia Hardwick, tendo inclusive sido córner de um companheiro de equipe que o enfrentou recentemente.

— Vou fazer análises melhores ainda, mas já o analisei com certeza. Até porque ele já havia lutado com um amigo meu, então eu já o vi em ação ao vivo. Então eu já tinha uma análise dele pronta antes mesmo de saber que íamos lutar um contra o outro. Eu venho de uma academia grande, e vários companheiros lutam em eventos mundo afora, logo eu acabo sabendo bastante e conhecendo muitos lutadores de todos os cantos do planeta — comentou Kauê.

Brasileiro espera apoio da torcida no UFC Paris

No UFC Paris, brasileiro Kauã busca terceira vitória seguida (Foto: Instagram Kauê Fernandes)

Antes enfrentando um lutador da casa, Fernandes já estava pronto para lidar com as vaias da torcida. Porém, ele acredita que agora terá o apoio do torcedor francês devido ao seu adversário ser inglês.

— O pessoal falou aqui para mim sobre isso. Tem uma rivalidade entre França e Inglaterra, não é? Várias guerras e tal, historicamente. Acho que sim, o pessoal está me tratando muito bem, mas eles são rancorosos, então acho que estarão do meu lado no sábado! — brincou Kauê.

Cria da lendária Nova União

Kauê (centro) com Dedé Pederneiras (dir) e Pedro Rizzo (esq) (Foto: Instagram Kauê Fernandes)

Kauê começou nas artes marciais ainda criança, incentivado pelo pai, praticante do jiu-jitsu. Primeiro, ele e o irmão Kauã fizeram judô, mas logo pediram ao pai para praticar também o muay thai. Pedido atendido, foi a vez dos irmãos se aventurarem no jiu-jitsu. Foi aí que Kauê e Kauã iniciaram a jornada rumo ao MMA.

— Quando chegamos na Nova União, o pessoal logo percebeu que tínhamos potencial para o MMA, então aos 13 ou 14 anos já começamos a treinar visando as artes marciais mistas. Meu pai era faixa-roxa do Dedé Pederneiras, então nos incentivou a entrar lá também. Hoje ele é faixa-preta, e o Dedé nos acolheu, assim como todos os treinadores da Nova União — relatou o brasileiro, que vê o lendário treinador como uma espécie de general:

— Eu gosto muito de fazer esses arquétipos, gosto de filme de guerra, de Vikings. Acho que isso remete a gente uma força. E é como se ele fosse um general me mandando para a guerra. Mas também é um grande amigo, um cara que me ajudou muito durante a minha carreira, sempre acreditou em mim. Até quando eu não acreditava mais.