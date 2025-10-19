Campeão no UFC Vancouver desafia gigantes: ‘Vem pegar’
Allen venceu no quarto round após aceitar luta com menos de um mês de preparação
O lutador norte-americano Brendan Allen venceu Reinier De Ridder na luta principal do UFC Vancouver, realizado no último sábado (11), e imediatamente desafiou o campeão Khamzat Chimaev e Dricus Du Plessis. Allen dominou o combate contra o holandês até forçar sua desistência no quarto round, mesmo tendo aceitado a luta com apenas três semanas e meia de preparação.
Allen desafia Chimaev e Dricus Du Plessis
Brendan manifestou seu desejo de enfrentar os principais nomes da categoria dos médios (83,9 kg), com foco especial no atual campeão Khamzat Chimaev. Durante entrevista concedida a Daniel Cormier no octógono, o lutador destacou suas habilidades como diferenciais para um possível confronto pelo título.
— Chimaev, você quer um bom grappler? Quer alguém jovem e faminto? Vem buscar. Se não for você, Dricus, cadê você? Já faz um tempo que estou tentando te pegar — declarou Allen após sua vitória.
— Foram três semanas e meia de treino, fiz isso saindo do sofá. Três semanas e meia… Eu disse que sou um monstro diferente. Quando minha cabeça está no lugar e estou focado, sou o melhor do mundo — completou, demonstrando confiança em sua capacidade.
A performance dominante de Allen em Vancouver chamou a atenção dos fãs e analistas do esporte. No entanto, ele provavelmente não terá chance imediata de disputar o cinturão contra Chimaev. Isso porque Nassourdine Imavov, atual número um do ranking, e Anthony Hernandez, que possui a maior sequência de vitórias ativa da categoria, são seus principais concorrentes e ambos o derrotaram recentemente no UFC.
Allen substituiu Anthony Hernandez, que estava originalmente escalado para enfrentar De Ridder no evento canadense. Apesar do curto período de treinamento, o lutador conseguiu impor seu ritmo e finalizar o oponente de forma eficiente.
