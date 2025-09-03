O brasileiro Caio Borralho está focado na missão de conquistar o direito de disputar o título peso médio do UFC. Neste sábado, no UFC Paris, ele fará a luta principal do evento contra o franco-russo Nassourdine Imavov e está confiante em garantir a oitava vitória seguida no Ultimate e manter a invencibilidade no maior evento de MMA do planeta.

continua após a publicidade

Em entrevista ao LANCE!, Borralho falou sobre as provocações que tem trocado com Imavov, revelou crer que o adversário foi obrigado pelo UFC a aceitar lutar com ele e fez uma ousada previsão: segundo Caio, a luta do próximo sábado termina no quarto round, com seu braço levantado.

- Ele é muito rápido, muito preciso nos golpes. Tem uma trocação de altíssimo nível, mas não gosta de ser pressionado. Já provou que, de costas para o chão, não trabalha muito. O segredo desta luta é mostrar toda a minha versatilidade (...) Por minha parte eu vou pressioná-lo a luta toda, trabalhar bastante para cansá-lo e acho que essa luta acaba no quarto round.

continua após a publicidade

Caio (dir) é amigo de Ruffy (esq), que também lutará na França (Foto: Instagram Caio Borralho)

Leia a entrevista com Caio Borralho, astro do UFC Paris

LANCE!: Caio, como estão os preparativos para a luta principal do UFC Paris?

Caio Borralho: Estou bem para caramba, feliz de representar o Brasil mais uma vez, no meu segundo main event seguido. Já estamos fazendo um trabalho forte há muito tempo, e agora é a cereja do bolo, perder peso para sábado.

LANCE!: Você não luta há mais de um ano e, neste período seu adversário lutou duas vezes. Isso te preocupa de alguma forma?

CB: Eu acho que não significa nada. Eu estou pronto, evoluí muito neste ano. Obviamente que, se fosse para escolher, preferia estar lutando, estar mais ativo. Mas essa pausa me ajudou a trabalhar vários outros aspectos além da luta também, então foi bem válido esse tempo parado.

continua após a publicidade

LANCE!: Recentemente, o UFC anunciou uma luta entre Anthony Hernández e Reinier De Ridder. Você acha que isso é um recado de que o seu duelo com o Imavov vale mesmo uma chance pelo título?

CB: Na verdade, o Dana (White, presidente do UFC) disse que vai decidir entre o vencedor da minha luta e o vencedor dessa. Eu acho que isso é mais para colocar pressão no Imavov, para ele performar. Essa luta é muito boa de assistir, do mais alto nível do esporte, vai ser muito boa. Só chegar lá, dominar mais um adversário, que a vaga para essa luta de título vai ser minha.

LANCE!: O Imavov tem te provocado bastante, fugindo do estereótipo do lutador vindo do cáucaso, feito até alguns vídeos. Isso mostra que ele está incomodado com você?

CB: Eu acho que ele está incomodado com a luta. Ele já negou essa luta antes. Nós deveríamos ter lutado em Las Vegas, na International Fight Week. O UFC deu um ultimato a ele, tirou as opções dele. O UFC o obrigou a lutar comigo se ele quisesse lutar pelo título. Então acho que ele está incomodado com a luta. Mas com relação aos vídeos de provocações que ambos estão fazendo, isso é normal, é do business.

Caio Borralho busca vitória no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram Caio Borralho)

LANCE!: Como você vê essa luta se desenrolando?

CB: Ele é muito rápido, muito preciso nos golpes. Tem uma trocação de altíssimo nível, mas não gosta de ser pressionado. Já provou que, de costas para o chão, não trabalha muito. O segredo desta luta é mostrar toda a minha versatilidade, a inteligência. Mostrar todas as armas que eu tenho, o grappling, o wrestling e o striking de alto nível. Saber a hora de misturar essas artes e ter inteligência emocional para entender todos os rumos que ela pode tomar. Por minha parte eu vou pressioná-lo a luta toda, trabalhar bastante para cansá-lo e acho que essa luta acaba no quarto round.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

LANCE!: Os franceses têm feito grandes festas nos eventos do UFC e apoiam muito os lutadores locais. Espera sentir essa pressão no sábado?

CB: Eu estou mesmo me preparando para sentir a energia da galera. Com certeza vai me afetar, mas eu vou escolher que isso me afete positivamente. Eu gosto sempre de entrar bem energizado. Quando eu luto com torcida, eu entro pulando, gritando, cantando a minha música, feliz para caramba, sorrindo. Isso me alegra, porque eu estou realizando o meu sonho de criança, que eu trabalhei muito para realizar. Então, eu não vejo nada disso como uma pressão negativa. Estou me preparando, sim, cara, já visualizei milhões de vezes, já meditei em cima disso, já mentalizei e vivi essa cena muitas vezes. Eu acho que quando chegar no dia, com certeza vai ser algo novo, porque nunca aconteceu na realidade, mas não tão novo porque já aconteceu na realidade da minha mente várias vezes.

Borralho já treinou com Alex Poatan (Foto: Instagram Caio Borralho)

LANCE!: Vamos pensar que, no sábado, dá tudo certo, você vai lá e ganha do Imavov. Qual será o teor da entrevista pós-luta do Caio Borralho? Vai ter desafio ao campeão Khamzat Chimaev?

CB: Claro, o meu teor vai ser bem respeitoso, eu estava pensando sobre isso, porque eu acho que o Khamzat, ele é um cara que é meu amigo de uma certa forma. A gente conviveu juntos por algumas semanas, eu o ajudei bastante, conheço o time dele, então ele é um cara que realmente agregou na minha carreira e eu tenho certeza que eu agreguei na dele. Então, com certeza ela vai ter um teor de desafio, um teor de que agora é a minha hora do cinturão, que o novo campeão chegou, mas, acima de tudo, um teor de respeito também. De mostrar que eu respeito o Khamzat como uma atleta e que eu só quero me testar com os melhores do mundo, que eu acho que ele é, e mostrar que eu também sou o melhor do mundo e levar esse cinturão, que foi sempre o meu objetivo desde o começo.

LANCE!: Como você acha que uma luta entre você e o Chimaev se desenrolaria?

CB: Cara, é difícil falar agora, porque eu estou muito focado no Imavov, sabe? Mas eu já falei bastante sobre isso, acho que é uma luta que eu tenho uma vantagem sobre os outros competidores com ele, porque eu já sei o que esperar, eu já vi, eu estudei bastante enquanto eu estava lá e depois que eu saí também. Aprendi bastante, estudei bastante o jogo dele e todo o sistema que ele apresenta, todo o ciclo que ele gosta de fazer na luta, então isso é algo que eu estou bem preparado. Eu sei as armas que eu preciso, as armas dele que eu preciso negar durante o combate para começar a ter as minhas pequenas vitórias dentro da luta e depois começar a crescer ainda mais. Então é uma luta que eu vou ter, com certeza, a luta do Durinho como exemplo, a luta do Kamaru Usman como exemplo, que são lutas que mostraram algumas coisas para a gente, então só que vai ter uma pitadinha de Caio Borralho ali, uma pitadinha de inteligência, uma pitadinha de técnica diferente de ousadia, e eu acho que eu tenho as armas para vencer do Chimaev e preciso provar isso.