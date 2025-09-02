menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Caio Borralho exalta Ruffy antes do UFC Paris: ‘Não entenderam ainda’

Peso médio acredita que adversários ainda não acreditam no potencial de Ruffy

Borralho e Ruffy lutam no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram ruffy_mma)
imagem cameraBorralho e Ruffy lutam no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram ruffy_mma)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
17:08
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Equipe Fighting Nerds em destaque no UFC Paris.
Maurício Ruffy luta contra Benoit St. Denis na co-principal.
Caio Borralho enfrenta Nassourdine Imavov na luta principal.
Ambos os lutadores confiam em trazer vitórias para o Brasil.
Borralho acredita que potencial de Ruffy é subestimado pelos adversários.
Eventos anteriores mostram que eles costumam lutar no mesmo dia e vencer.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A equipe Fighting Nerds segue em alta no mundo do MMA. Neste sábado, no UFC Paris, dois dos maiores nomes do time irão lutar nos dois principais combate da noite. Maurício Ruffy enfrenta Benoit St. Denis na luta co-principal e Caio Borralho pega Nassourdine Imavov na grande atração da noite francesa. E Caio está confiante que os dois irão trazer mais vitórias para o Brasil.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em entrevista ao LANCE!, o peso médio exaltou seu companheiro de equipe, previu um grande nocaute para Ruffy e disse que os adversários ainda não acreditam ou não entendem o tamanho do potencial do peso leve.

- O Ruffy está muito bem preparado, pronto para dar mais um show. Ele é um cara muito perigoso. Eu acho que a galera ainda não entendeu o quão plástico, o quão perigoso ele pode ser. Eu digo os adversários. Eles lutam de uma maneira que acabam se expondo muito contra o Ruffy. Eu acho que o St. Denis vai fazer a mesma coisa e o Ruffy vai ter mais um nocaute incrível neste sábado - comentou Borralho.

continua após a publicidade

Mais uma dobradinha de bônus à vista?

Ruffy pode ganhar mais um bônus (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ruffy quer outro bônus (Foto: Sarah Stier/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP)

Não será a primeira vez que os dois lutam no mesmo dia. No último UFC Rio, em maio do ano passado, Ruffy lutou antes de Borralho também e os dois foram vitoriosos, saindo também com bônus de performance. E Caio está confiante que isso se repetirá em Paris.

- A gente está acostumado a lutar no mesmo dia. No UFC Rio foi a mesma coisa. O Ruffy foi lá e nocauteou e eu nocauteei também e os dois ganharam bônus. Eu acho que a história vai se repetir na França, mas de uma maneira ainda melhor.

continua após a publicidade

Ver um companheiro lutar é garantia de nervosismo, mas quando a sua luta está chegando em seguida, não há hora para sentimentos. É assim que Caio Borralho encara a missão de lutar logo depois de Ruffy.

- Eu já trabalhei isso na minha mente. Eu vou estar torcendo muito por ele, dentro do meu coração, mas a concentração é no que eu tenho que fazer, no meu aquecimento. Não importa o resultado dele na hora. Não vou comemorar nem ficar triste se algo fora do controle acontecer. Igual no Rio. Quando ele estava lutando, eu estava a caminho da Arena, pensei e tal, que foi legal, mas mantive o foco. Depois, comemoramos juntos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA

 Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias