A equipe Fighting Nerds segue em alta no mundo do MMA. Neste sábado, no UFC Paris, dois dos maiores nomes do time irão lutar nos dois principais combate da noite. Maurício Ruffy enfrenta Benoit St. Denis na luta co-principal e Caio Borralho pega Nassourdine Imavov na grande atração da noite francesa. E Caio está confiante que os dois irão trazer mais vitórias para o Brasil.

Em entrevista ao LANCE!, o peso médio exaltou seu companheiro de equipe, previu um grande nocaute para Ruffy e disse que os adversários ainda não acreditam ou não entendem o tamanho do potencial do peso leve.

- O Ruffy está muito bem preparado, pronto para dar mais um show. Ele é um cara muito perigoso. Eu acho que a galera ainda não entendeu o quão plástico, o quão perigoso ele pode ser. Eu digo os adversários. Eles lutam de uma maneira que acabam se expondo muito contra o Ruffy. Eu acho que o St. Denis vai fazer a mesma coisa e o Ruffy vai ter mais um nocaute incrível neste sábado - comentou Borralho.

Mais uma dobradinha de bônus à vista?

Ruffy quer outro bônus (Foto: Sarah Stier/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP)

Não será a primeira vez que os dois lutam no mesmo dia. No último UFC Rio, em maio do ano passado, Ruffy lutou antes de Borralho também e os dois foram vitoriosos, saindo também com bônus de performance. E Caio está confiante que isso se repetirá em Paris.

- A gente está acostumado a lutar no mesmo dia. No UFC Rio foi a mesma coisa. O Ruffy foi lá e nocauteou e eu nocauteei também e os dois ganharam bônus. Eu acho que a história vai se repetir na França, mas de uma maneira ainda melhor.

Ver um companheiro lutar é garantia de nervosismo, mas quando a sua luta está chegando em seguida, não há hora para sentimentos. É assim que Caio Borralho encara a missão de lutar logo depois de Ruffy.

- Eu já trabalhei isso na minha mente. Eu vou estar torcendo muito por ele, dentro do meu coração, mas a concentração é no que eu tenho que fazer, no meu aquecimento. Não importa o resultado dele na hora. Não vou comemorar nem ficar triste se algo fora do controle acontecer. Igual no Rio. Quando ele estava lutando, eu estava a caminho da Arena, pensei e tal, que foi legal, mas mantive o foco. Depois, comemoramos juntos.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Paris, FRA

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)