Segurança entra em ação após discussão intensa entre Borrachinha e destaque do UFC
Brasileiro esteve presente para acompanhar as lutas do UFC 328
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Uma rivalidade inesperada marcou o pós-UFC 327. Incomodado por ficar fora dos bônus de performance, Paulo Borrachinha reclamou nas redes sociais e acusou Josh Hokit de ter "roubado" sua premiação. O americano respondeu com um desafio para uma luta, aumentando ainda mais a tensão entre os dois.
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A animosidade passou do limite das telas, no último sábado (9), e precisou ser contida por seguranças antes mesmo do início do card principal no UFC 328. À princípio, parecia que os lutadores estavam apenas conversando, mas o clima esquentou. Os peso-pesados, então, foram contidos, e nenhuma confusão foi iniciada.
Vale destacar, ainda, que Borrachinha havia provocado Jokit nas redes sociais antes do encontro. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o brasileiro relembrou a polêmica do bônus no UFC 327, evento que contou com a participação, e vitória, de ambos.
Tradução: 'Eu ouvi que você está na arena hoje. Lembre-se apenas de uma regra... Traga meu dinheio."
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Josh Hokit está inscrito no UFC Casa Branca, evento hitórico de MMA na casa presidencial dos Estados Unidos. Como de costume em lutas importantes, o Ultimate busca colocar lutadores de reserva, caso seja necessária uma substituição de última hora. Após o show deste sábado (9), que terminou com a conquista de cinturão de Sean Strickland, Paulo abordou o assunto e aproveitou para cutucar o rival.
Tradução: "Estou chegando para ser um reforço do peso-pesado na Casa Branca e dar um 'golden shower' no corpo gordo de Hokit na frente do presidente Trump."
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