Bruce Buffer comete gafe ao anunciar vencedor errado no UFC Seattle
O estreante Tyrell Fortune deixou o octógono após confusão no anúncio do resultado
- Matéria
- Mais Notícias
A noite do UFC Seattle, neste sábado (28), foi marcada por um momento inusitado. O famoso locutor Bruce Buffer, voz do Ultimate há quase 30 anos, anunciou o vencedor errado do combate entre os pesos-pesados Tyrell Fortune e Marcin Tybura, no card preliminar.
Lutando em casa, o norte-americano Tyrell Fortune fazia sua estreia no UFC e venceu por decisão unânime dos juízes, com o placar de 29-28, 29-28 e 30-27. Bruce leu os cartões de pontuação corretamente, mas inverteu o resultado, favorecendo Tybura.
Até o polonês demonstrou surpresa ao ter o seu braço erguido, sem acreditar que havia vencido a luta. Tyrell deixou o octógono decepcionado, antes mesmo que a confusão fosse desfeita. Antes de chegar ao vestiário, foi interceptado pela equipe da organização e chamado de volta.
— Eu estava tão chateado comigo mesmo, eu pensei que não tinha feito o suficiente, estava questionando a mim mesmo. Fiquei chateado - disse Tyrell, após os altos e baixos da noite.
Bruce Buffer pediu desculpas pelo mal-entendido, assumiu o erro e anunciou o vencedor correto.
Bruce Buffer accidentally announced Marcin Tybura as the winner…— Championship Rounds (@ChampRDS) March 28, 2026
Tyrell Fortune was brought back into the cage and announced as the actual winner 😭 #UFCSeattle
Presença no ranking
Apesar da turbulência no anúncio do resultado, Tyrell Fortune teve uma estreia positiva no Ultimate. Chamado com apenas duas semanas de antecedência para o evento, para substituir o brasileiro Valter Walker, o americano deve estrear no ranking dos pesos-pesados. O rival deste sábado figurava como 9º colocado antes do evento.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias