Lutas

Bruce Buffer comete gafe ao anunciar vencedor errado no UFC Seattle

O estreante Tyrell Fortune deixou o octógono após confusão no anúncio do resultado

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 28/03/2026
23:30
Bruce Buffer &#8211; UFC
Bruce Buffer cometeu gafe durante o UFC Seattle (Foto: Christian Petersen/AFP)
A noite do UFC Seattle, neste sábado (28), foi marcada por um momento inusitado. O famoso locutor Bruce Buffer, voz do Ultimate há quase 30 anos, anunciou o vencedor errado do combate entre os pesos-pesados Tyrell Fortune e Marcin Tybura, no card preliminar.

Relacionadas

➡️Estrangeiros dominam Jogo das Estrelas do NBB

➡️Brasileiro é campeão de fisiculturismo e recebe troféu das mãos de Schwarzenegger

Lutando em casa, o norte-americano Tyrell Fortune fazia sua estreia no UFC e venceu por decisão unânime dos juízes, com o placar de 29-28, 29-28 e 30-27. Bruce leu os cartões de pontuação corretamente, mas inverteu o resultado, favorecendo Tybura.

Até o polonês demonstrou surpresa ao ter o seu braço erguido, sem acreditar que havia vencido a luta. Tyrell deixou o octógono decepcionado, antes mesmo que a confusão fosse desfeita. Antes de chegar ao vestiário, foi interceptado pela equipe da organização e chamado de volta.

— Eu estava tão chateado comigo mesmo, eu pensei que não tinha feito o suficiente, estava questionando a mim mesmo. Fiquei chateado - disse Tyrell, após os altos e baixos da noite.

Bruce Buffer pediu desculpas pelo mal-entendido, assumiu o erro e anunciou o vencedor correto.

+Aposte na vitória do seu lutador favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Presença no ranking

Apesar da turbulência no anúncio do resultado, Tyrell Fortune teve uma estreia positiva no Ultimate. Chamado com apenas duas semanas de antecedência para o evento, para substituir o brasileiro Valter Walker, o americano deve estrear no ranking dos pesos-pesados. O rival deste sábado figurava como 9º colocado antes do evento.

Tyrell Fortune foi anunciado vencedor da luta após confusão (Foto: Reprodução)

