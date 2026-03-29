Gabriel Bortoleto ainda não conseguiu pontuar desde o Grande Prêmio da Austrália, a primeira etapa da temporada da Fórmula 1. Na madrugada deste domingo (29), durante a corrida no Japão, o brasileiro teve dificuldades para se defender dos adversários na pista. Ao todo, quatro posições foram perdidas.

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A boa classificação no sábado (28) parecia ser um sinal de que resultados positivos começariam a surgir para Bortoleto. Em nono lugar, o brasileiro precisava apenas confirmar a posição para somar mais pontos no Mundial de Pilotos — o que não aconteceu. Essa foi, inclusive, a mesma posição de largada do piloto na Austrália.

Os problemas surgiram já na primeira volta. Após uma largada difícil, Gabriel perdeu seis posições e caiu para a 15ª colocação. A chance de retornar ao top 10 chegou quando os primeiros pit stops começaram a ser feitos. Nesse momento, uma ultrapassagem sobre Oliver Bearman selou a entrada na zona de pontuação.

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O acidente do jovem piloto da Haas acionou uma longa bandeira amarela, o que deu a oportunidade de Bortoleto ir aos boxes sem sofrer nova queda na tabela. Ainda assim, nas últimas voltas da corrida, novos problemas surgiram. O brasileiro acabou ainda sendo ultrapassado por Esteban Ocon e Isack Hadjar e fechou sua participação em 13º lugar.

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Bortoleto analisa problemas na largada

Bortoleto largou na nona posição, mas perdeu seis colocações logo no início – um cenário que, segundo ele, não é novidade para a equipe. O piloto destacou que as dificuldades nas largadas vêm se repetindo desde o início do campeonato e seguem como um dos principais pontos de atenção.

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— Isso já vem desde a Austrália, foi de três, quatro posições lá. Na China eu não larguei, mas o Nico largou e perdeu todas as posições. A gente sofre bastante com largada, é algo que a gente estava tentando ajustar, mas tem sido complicado. Mas isso faz parte, não tem o que fazer. A gente sabe dos problemas que a gente tem e estamos trabalhando para solucionar eles.

Mesmo com os desafios, o jovem piloto da Audi demonstrou confiança no trabalho da equipe. A projeção, agora, é aproveitar o período sem corridas como uma oportunidade para evolução, especialmente com ajustes técnicos e desenvolvimento do carro nas fábricas.