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A passagem de Junior dos Santos pelo UFC foi explosiva. Em uma sequência impressionante de vitórias, Cigano chegou ao topo do mundo quando conquistou o cinturão do peso-pesado (até 120 kg). No ano seguinte ao título, porém, o início de uma fase instável do brasileiro no MMA — marcada por mais baixos do que altos. Embora esteja em novo momento na carreira, o brasileiro analisou em exclusividade ao Lance! a antiga rivalidade com Francis Ngannou.

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Entre os revés enfrentados, destaca-se o camaronês Francis Ngannou. Foi depois da derrota para o ex-campeão que Cigano iniciou uma série de derrotas no UFC, que ocorreu entre 2019 e 2022, até finalmente deixar a organização. Em meio a uma fase negativa, Junior não conseguiu evitar erros cruciais que resultaram em seu nocaute.

Entrevista de Junior Cigano

Foco no presente, mas de olho no futuro

Depois de mais de dois anos, o Cigano está focado em seu retorno ao ringue para o "MVP MMA 1: Rousey vs. Carano", primeiro evento de MMA do Most Valuable Promotions (MVP). O brasileiro enfrenta o cubano Robelis Despaigne pelo card principal. Apesar disso, uma revanche contra Ngannou segue nos planos do lutador, principalmente após decepcionante desempenho no último duelo.

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— Obviamente que o meu objetivo agora é o Robelisse. Eu tenho que focar nele, até porque ele é perigosíssimo. A envergadura dele é maior que a do Jon Jones, coisa que a gente nunca achou ninguém pra ser dentro da luta. Então, obviamente, o meu foco está nele agora. Mas eu vejo, sim, a possibilidade de finalmente uma revanche com o Francis Ngannou acontecer. Eu não tiro mérito nenhum, obviamente, do Francis Ngannou. Na nossa luta, ele conectou bons golpes e venceu. Mas, cara, eu pequei bastante.

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A velha rivalidade não interferiu na amizade que Junior e Francis desenvolveram fora do octógono. Entretanto, uma postura do camaronês em relação a seu oponente atual, Philipe Lins, foi fortemente criticada em uma entrevista exclusiva ao Lance!.

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— Eu gosto do Francis, sabe? A história dele é sensacional, e o que ele vem fazendo no esporte também. Mas eu acho que ele tem sido bem prepotente esses últimos tempos. Hoje eu assisti a uma entrevista do Philipe Lins declarando que, se Deus quisesse e se Deus permitisse, ele ia trabalhar duro para buscar pela vitória. E o Francis Ngannou meio que dá risada, meio que quase caçoando um pouco. Eu acho que não teve uma má intenção, mas soou muito ruim.

Ngannou, assim como Cigano, estará no evento deste sábado, 16 de maio. O ex-campeão do UFC se enfrenta com o brasileiro Philipe Lins na co-principal da noite – embate que divide o posto de destaque com a luta entre os norte-americanos Nate Diaz e Mike Perry.

Francis Ngannou comemora vitória no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

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