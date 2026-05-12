A rivalidade entre Sean Strickland e Khamzat Chimaev seguiu um rumo perigoso antes do UFC 328, que aconteceu no último sábado (9). Por esse motivo, o Ultimate montou um esquema extremo de proteção com policiais e segurança extra. O encontro no octógono, porém, foi marcado por trocas amistosas entre os adversários antes e depois do combate – o que gerou críticas no mundo das lutas.

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Entre os insatisfeitos estava o jornalista Ariel Helwani. Durante a entrevista pós-luta, Strickland assumiu um rumo pacifista e se desculpou por suas palavras antes do evento. O comunicador, então, criticou essa mudança de discurso do novo campeão, além de acusá-lo de fraude.

— Essa é a maior mentira que já ouvi. Isso é fraude. Isso é covardia. Você não pode voltar atrás. Você chamou a mãe do Khamzat de prostituta! Isso me diz que você não é quem diz ser. Você é uma contradição ambulante — disse Helwani.

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Em resposta à repercussão do episódio, Sean Strickland se pronunciou nas redes sociais e explicou o motivo de ter recusado a entrevista. O peso-médio também disparou críticas contra o jornalista envolvido na situação e explicou por que não dá espaço ao profissional para entrevistas.

— É por isso que não faço entrevistas com ele. Você é uma sanguessuga que eu nunca respeitei. No momento em que conheci esse homem, percebi quem ele era. No fim das contas, o ódio entre nós era real. O que ele disse sobre mim estava errado, o que eu disse sobre ele também estava errado.

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— É isso que o ódio e a raiva fazem com as pessoas, e talvez ainda haja algum resquício disso, mas conquistamos o respeito um do outro com muito esforço, e eu jamais esperaria que um homem do calibre dele entendesse isso. Você é e sempre será um sanguessuga patético do MMA que não fez nada além de criticar homens que são melhores do que você — escreveu Strickland.

➡️ Sean Strickland choca com rosto deformado após vitória contra Chimaev no UFC 328

Como foi a luta entre Chimaev e Strickland?

Khamzat Chimaev começou melhor e impôs seu jogo de grappling logo nos primeiros segundos da luta principal do UFC 328. O checheno derrubou Sean Strickland rapidamente e controlou praticamente todo o primeiro round no chão, buscando posições e tentativas de finalização. Apesar da pressão, o norte-americano conseguiu se defender bem e evitou sofrer grandes danos.

A partir do segundo assalto, Strickland mudou o panorama do combate ao defender as tentativas de queda do rival e assumir o controle da luta em pé. Com maior volume e precisão na trocação, o campeão passou a conectar mais golpes significativos, enquanto Chimaev demonstrava desgaste físico e encontrava dificuldades para repetir o domínio inicial. Mesmo assim, o checheno ainda conseguiu balançar o adversário em um dos momentos mais perigosos da luta.

Nos rounds finais, Chimaev voltou a buscar o grappling para tentar recuperar vantagem na luta, mas Strickland seguiu eficiente nas defesas de queda e manteve o confronto majoritariamente em pé. Nos instantes decisivos, os dois protagonizaram trocas intensas até o gongo final, consolidando a vitória do norte-americano após uma atuação segura e estratégica.

Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Veja os resultados do UFC 328

FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

Card Principal - 22h

Sean Strickland venceu Khamzat Chimaev por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)

Joshua Van venceu Tatsuro Taira por nocaute técnico a 1m32s do 5° round

Alexander Volkov venceu Waldo Cortes Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Sean Brady venceu Joaquin Buckley por decisão unânime (30-25, 30-25, 30-27)

King Green venceu Jeremy Stephens por finalização (mata-leão) aos 4m20s do 1° round

Card Preliminar - 18h

Ateba Gautier venceu Ozzy Diaz por nocaute a 1m10s do 2° round

Yaroslav Amosov venceu Joel Alvarez por finalização (triângulo de mão) a 1m13s do 2° round

Grant Dawson venceu Mateusz Rebecki por finalização aos 4m42s do 3° round

Jim Miller venceu Jared Gordon por finalização (guilhotina) aos 3m29s do 1° round

Roman Kopylov venceu Marco Túlio por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Pat Sabatini venceu William Gomis por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Baisangur Susurkaev venceu Djorden Santos por finalização (mata-leão) aos 4m12s do 3° round

Jose Ochoa venceu Clayton Carpenter por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

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