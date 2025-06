Jean Silva faz promessa para o UFC Noche: ‘Vou quebrar o Diego Lopes’

Dana White confirmou que os brasileiros Jean Silva e Diego Lopes se enfrentarão na luta principal do UFC Noche. O combate na categoria peso-pena (66 kg) acontecerá na sexta-feira (13), em San Antonio, Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo Ultimate na última terça-feira (24).

O confronto pode causar grande impacto no ranking da divisão dos pesos-penas. Jean Silva, atualmente na 11ª posição, tem a chance de saltar para o segundo lugar caso vença seu compatriota, aproximando-se de uma disputa pelo cinturão.

Após a confirmação do duelo, Jean Silva usou suas redes sociais para provocar o adversário. Confira o vídeo abaixo:

- Rapaziada, que chova dinheiro! Porque dia 13 (de setembro), no 'main event' do Noche (UFC)… Mas fiquem tranquilos. Vou quebrar ele, vou dar uma no 'comedor de lavagem' dele. Estou quietinho na minha. Postei que estava vindo para Las Vegas para resolver, não falei? Agora resolvi e tenho uma coisa para dizer: eu vou quebrar o Diego Lopes. Vambora! - disse Jean.

Rivalidade entre Jean Silva e Diego Lopes

O lutador da equipe Fighting Nerds mantém um cartel perfeito no UFC com cinco vitórias consecutivas, todas finalizadas antes do tempo regulamentar. Esta sequência impressionante o coloca em posição privilegiada para ascender rapidamente no ranking caso supere Lopes.

A rivalidade entre os dois brasileiros não é recente. Em agosto de 2024, Jean Silva relatou que Diego Lopes o ignorou nos bastidores de um evento, cumprimentando todos os presentes exceto ele. Embora Lopes tenha contestado esta versão, o episódio intensificou a animosidade entre os lutadores.

O Noche UFC, evento criado em 2023 para celebrar a cultura hispânica dentro do calendário da organização, será realizado em território texano. Pelo segundo ano consecutivo, o evento não terá lutadores mexicanos na atração principal, repetindo o ocorrido na edição anterior.

A organização ainda não divulgou os demais combates que comporão o card do evento em San Antonio.

