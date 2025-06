Dana White anuncia luta principal entre dois brasileiros no UFC Noche

Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva vão se enfrentar na luta principal do UFC Noche, no dia 13 de setembro, no Frost Bank Center, no Texas. A organização aproveitou as provocações entre os compatriotas para marcar o combate no evento que homenageia o México — mesmo realizado nos Estados Unidos em todas as edições.

UFC Noche: Diego Lopes x Jean Silva

Devido a não conclusão das obras da arena em Monterrey, o UFC Noche foi rebaixado de numerado para Fight Night. Além disso, foi realocado para a Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas. Evento que homenageia o México, será realizado nos Estados Unidos pelo terceiro ano seguido, após ser em Las Vegas em 2023 e 2024. No combate principal, os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva vão se enfrentar. Mesmo sem nenhum mexicano, Lopes tem fortes ligações com o país, onde mora e treina há 10 anos.

A rivalidade entre os brasileiros reacendeu em maio, quando Jean Silva, no Youtube, negou que rejeitou luta contra Diego Lopes. Na sequência, Jean afirmou que venceria o compatriota e que iria "quebrar ele" em um eventual combate. Os lutadores já possuem um pequeno atrito nos bastidores, em agosto de 2024. Segundo o membro da Fighting Nerds, Lopes entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele. O brasileiro-mexicano até questionou o rival, mas pouco adiantou.

Poster de Diego Lopes e Jean Silva no UFC Noche (Foto: Divulgação/UFC)

— Eu neguei luta? Que p* é essa? Não, tá maluco? Essa luta nem chegou no meu ouvido. Vou procurar essa informação e ligar para o Diego: ‘Irmão, tá sabendo disso aqui? A gente vai sair na mão? Qual que é a pira?’ Porque eu não nego p* nenhuma. Vou quebrar ele se essa luta acontecer. Sobrou para ele ser mastigado e daquele jeito — disparou Jean.

A resposta de Diego - que estava em rivalidade com Yair Rodriguez - não veio, mas não teve combate contra o mexicano - que está lesionado desde a última luta, contra Patrício Pitbull. Sem "Pantera", Lopes aceitou encarar Jean Silva.

Jean Silva no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

Retrospecto

Ambos lutaram pela última vez no mesmo evento, no UFC 314, em abril. Na ocasião, Jean deu show ao vencer Bryce Mitchell por submissão no segundo round. Já Diego teve a oportunidade de lutar pelo cinturão vago do peso pena contra Alexander Volkanovksi, mas foi derrotado por decisão unânime. Mesmo com resultados opostos em seus últimos combates, Silva e Lopes são considerados o futuro da divisão até 66 kg.