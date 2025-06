UFC confirma Caio Borralho x Imavov no evento de Paris; veja

O brasileiro Caio Borralho, sexto colocado no ranking dos pesos-médios, enfrentará o franco-russo Nassourdine Imavov, número 1 da categoria, na luta principal do UFC Paris. O confronto foi confirmado pelo Ultimate nesta segunda-feira (23) e acontecerá em 6 de setembro na Accor Arena, na capital francesa.

O UFC divulgou o anúncio através de suas redes sociais. O combate coloca frente a frente dois atletas que podem se posicionar como próximos desafiantes ao título da divisão dos 84 kg.

Imavov estava inicialmente sendo considerado como lutador reserva para o confronto pelo cinturão entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev. O UFC, no entanto, modificou sua estratégia e decidiu escalá-lo como protagonista do evento em Paris.

Retrospecto de Borralho e Imavov

O lutador franco-russo chega para o combate com uma sequência de quatro vitórias consecutivas, desempenho que o levou à primeira posição do ranking da categoria. Borralho, por sua vez, mantém um retrospecto de sete triunfos desde sua chegada ao UFC, permanecendo invicto na organização.

O representante da equipe "Fighting Nerds" terá que lidar com a atmosfera local, já que seu adversário, naturalizado francês, contará com o apoio do público na arena parisiense.

A disputa acontecerá após o UFC 319, marcado para 16 de agosto em Chicago (EUA), onde o atual campeão Dricus du Plessis defenderá seu título contra o invicto Khamzat Chimaev. Quando os pesos-médios entrarem no octógono, em setembro, já saberão quem estará com o cinturão da categoria.

O UFC ainda não confirmou oficialmente se o vencedor do confronto entre Borralho e Imavov terá garantia de uma disputa de título na sequência. As posições de ambos no ranking e suas sequências de vitórias, entretanto, indicam esta possibilidade.

