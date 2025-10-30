Mesmo quem não é fã fervoroso de UFC, viveu a rivalidade entre Anderson Silva e Chris Weidman na temporada de 2013. Eles se enfrentaram duas vezes no Ultimate, mas foi uma cena fora do octógono que se perpetuou na memória do público. Nesta quarta-feira (29), o momento foi recebido com brincadeiras pelos lutadores durante entrevista ao "The Ariel Helwani Show".

— Ah, meu Deus, ele tem belos lábios. Eu amo esse cara. Tenho certeza de que ele sentiu do mesmo jeito. Eu nem percebi que nossos lábios se tocaram desse jeito. Você não percebeu né? — disse Weidman.

— É tão intenso, o Chris entrou, eu entrei e ninguém deu o passo para trás. O lado bom é que as pessoas acham que somos homofóbicos, mas não somos, essa é a prova! Os lutadores não são homofóbicos — brincou o Spider.

O suposto "beijo" entre Weidman e Silva aconteceu na encarada antes do primeiro duelo, no UFC 162, em julho de 2013. Quando o entrevistador apresentou a foto, os lutadores riram ao relembrar o momento e explicar o motivo de tocarem os lábios. Eles contaram ainda que, mesmo após mais de 10 anos, o registro é usado para piadas de Dia dos Namorados.

— Acho engraçado porque nós temos praticamente a mesma altura, então os dois se aproximaram, nós dois decidimos não levantar as mãos, então não tem nenhuma barreira. Aí o pessoal conseguiu umas boas fotos da gente parecendo que estamos nos beijando. Já brincaram comigo mandando essas fotos nos Dias dos Namorados (risos) — contou o norte-americano.

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

Weidman e Silva se enfrentarão pela terceira vez fora do UFC

Anderson Silva enfim terá sua segunda revanche contra Chris Weidman no ringue de boxe. Para relembrar umas das principais rivalidades do UFC, os lutadores veteranos abrirão o card do evento que conta com Jake Paul e Gervonta Davis como luta principal. O combate está marcado para o dia 14 de novembro e terá com transmissão exclusiva da Netflix.

A Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, viabilizou este encontro entre os antigos rivais do UFC após anos de especulações sobre um terceiro capítulo na história dos lutadores. O combate abrirá o card principal e será disputado em seis rounds, em peso-casado com limite de 93kg, equivalente à categoria meio-pesado no MMA.