Ex-campeão do UFC confirma possível aposentadoria em dezembro

Ex-duplo campeão do UFC e medalhista olímpico, Henry Cejudo confirmou que encerrará sua carreira após enfrentar Payton Talbott. O combate está marcado para 6 de dezembro no UFC 323, em Las Vegas. No último sábado (25), o anúncio foi feito pelo próprio lutador durante sua participação como comentarista na transmissão ao vivo do evento LFA 220.

— É a minha última luta, o que o UFC quiser me dar. Eu amo quando as luzes estão brilhantes. Me dê o melhor que você tem, irmão. Acabe comigo em grande estilo. Chegou a hora. Eu me apaixonei pelo empresarial. Faço muito. Eu tenho dois filhos – eles estão crescendo. Não gosto de cortar o peso, criando filhos, a coisa toda. Gosto de estar lá. Eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, marketing, tudo isso. Estou ganhando tanto dinheiro fazendo isso que é hora de "Fui" — contou Cejudo.

O norte-americano, conhecido como "Triple C", não deixou dúvidas sobre sua decisão de abandonar definitivamente o octógono. Em destaque, Cejudo conta duas conquistas de cinturão, nas categorias peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg), durante sua trajetória de campeão no UFC. Além do Ultimate, ele possui um impressionante currículo no wrestling, com uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

Vale relembrar que, em fevereiro deste ano, durante confronto contra Song Yadong, o lutador sofreu o mesmo golpe ilegal de Tom Aspinall no UFC 321 – uma dedada involuntária no olho. Na época, ele descreveu o incidente como "a pior lesão" de sua carreira esportiva.

Esta não é a primeira vez, no entanto, que o ex-campeão anuncia sua aposentadoria. Em maio de 2020, o "Triple C" já havia comunicado que deixaria as competições e renunciou ao cinturão dos pesos-galos logo depois de defendê-lo.

Após o anúncio, Cejudo permaneceu afastado do esporte por aproximadamente três anos. Desde seu retorno aos octógonos após a primeira aposentadoria, Henry acumulou três derrotas consecutivas no UFC contra Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili e Yadong Song, respectivamente..