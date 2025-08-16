Brasileiro vira campeão da PFL e ganha bolada milionária; veja valores

O brasileiro Marcirley Alves fez história na última sexta-feira (15) ao ganhar o cinturão peso galo da PFL, a Professional Fighter's League, segundo maior evento de MMA do mundo. Ao bater Justin Wetzell na decisão unânime dos juízes laterais, Alves ganhou US$ 500 mil ou R$ 2,7 milhões e coroou um caminho improvável até o título.

Inicialmente preterido por outros atletas no formato de mata-mata da PFL, Marcirley entrou de última hora nas quartas de final para enfrentar o compatriota Leandro Higo, um dos favoritos. Alves venceu com autoridade e se classificou à semifinal, quando também enfrentou um dos maiores candidatos ao título. Diante do inglês Jake Hadley, o brasileiro teve atuação de gala, chocando o mundo e ficando a uma vitória do prêmio milionário.

E o cheque que vai mudar a vida de Marcirley veio de forma apoteótica, com direito a emoção no final. No último round, o brasileiro levou uma joelhada voadora de Wetzell, que quase o levou a nocaute. Alves resistiu e foi coroado com a maior vitória de sua carreira, o título de campeão da PFL - o primeiro brasileiro a conquistar este cinturão - e R$ 2,7 milhões na conta.

Além de Marcirley Alves no peso galo, a PFL também coroou outros dois campeões dos seus torneios. No peso mosca feminino, Liz Carmouche venceu Jenna Bishop por nocaute, enquanto o inglês Alfie Davies superou o russo Gadzhi Rabadanov no peso leve.

Brasileiras brilham nas preliminares

Antes de Marcirley Alves fazer história para o MMA brasileiro, duas lutadoras tupiniquins aqueceram as turbinas em uma noite de gala para o esporte do Brasil nos Estados Unidos. Juliana Velasquez, ex-campeã do Bellator, conquistou importante triunfo diante da ucraniana Ekaterina Shakalova, em uma revanche da última luta.

continua após a publicidade

A barenita-brasileira Sabrina de Sousa manteve o seu cartel invicto com uma dominante vitória sobre Saray Orozco, do México. De Sousa é uma das maiores promessas do MMA brasileiro: tricampeã mundial no MMA amador, ela tem quatro vitórias em quatro lutas até agora como profissional.