Antes de voltar ao octógono no Fight Night deste sábado (1º), Norma Dumont saiu em defesa de Mackenzie Dern e Virna Jandiroba. As brasileiras disputaram o cinturão das palhas no UFC 321, em um duelo definido como "insignificante" pelo ex-lutador Din Thomas. Em exclusividade ao Lance!, a peso-galo analisou o motivo "pessoal" das declarações do atual comentarista de MMA.

— Eu acho que pode ser que, para ele, não seja interessante, porque ele não se sinta representado ou não sinta interesse na luta feminina — analisou Dumont.

As diferenças de gênero não foram o único ponto comentado por Dumont, que foi diretamente contra o termo usado por Thomas. A mineira não poupou palavras ao defender a amiga e nova campeã do UFC, além de destacar a importância do respeito pelo trabalho de outros.

— Mas eu acho que, quando você desvaloriza o trabalho do outro, é porque você tem uma frustração pessoal e você tem um problema pessoal. E, outra coisa, falar que (uma luta entre) Mackenzie e Virna ia ser chata ou insignificante é de uma prepotência gigantesca, até porque eu nunca vi uma luta chata da Mackenzie. Então, sei lá, talvez uma frustração pessoal, porque mesmo que vá acontecer uma luta que eu não goste, eu acho que não existe motivo para você desmerecer a luta em si.

Quem acompanhou o duelo entre as brasileiras no UFC 321 pode concordar com Norma sobre a qualidade das competidoras. Em cinco rounds intensos, Dern e Jandiroba entregaram alto nível de trocação e de jiu-jitsu. Por fim, foi Mackenzie que teve o braço levantado por decisão unânime dos juízes.

Mackenzie Dern venceu Virna Jandiroba pelo cinturão no UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Após título, Mackenzie responde à polêmica

Ao contrário da defesa de Dumont, Mackenzie preferiu manter um tom da resposta mais apaziguador. A nova campeã das palhas, no entanto, rebateu a opinião de Thomas durante entrevista ao "The Ariel Helwani Show" e usou como exemplo a situação entre Jon Jones e Tom Aspinall pelo cinturão dos pesados.

— Jon Jones abriu mão do cinturão e o Tom Aspinall se tornou campeão. O que nós, da divisão peso-palha, temos a ver com isso? As pessoas não podem se aposentar? Não podem subir de categoria? Quando o cinturão está vago, quem mais iria lutar por ele? A Weili já conquistou tudo, ela poderia simplesmente ter se aposentado, mas o UFC precisa ter uma campeã. Então eu não entendo como uma luta por cinturão pode ser considerada insignificante — afirmou Dern.

A oportunidade de disputarem o cinturão do UFC aconteceu devido à saída de Zhang Weili da divisão das palhas. Com o combate 100% brasileiro, o país confirmou um novo título na organização após a vitória de Mackenzie no UFC 321.