Comentarista do UFC 'se desculpa' com Malhadinho por áudio vazado

As entrevistas pós-luta não foram o momento de destaque para Daniel Cormier durante o UFC 321, em Abu Dhabi. Antes mesmo do dia de ação, o comentarista teve sua conversa com Tom Aspinall vazada, na qual criticava duramente Jailton "Malhadinho" Almeida. A repercussão de sua fala foi grande, e o ex-campeão deu sua versão sobre o ocorrido e confessou o erro com o brasileiro.

Durante a semana em Abu Dhabi, o nome de Malhadinho foi envolvido em uma polêmica por conta de um áudio vazado de Daniel Cormier, comentarista do UFC. No registro, o norte-americano exaltou o atual campeão dos pesados, Tom Aspinall, e desmereceu Jailton ao afirmar que o brasileiro "não sabia lutar" e que o futuro de Aspinall na categoria seria tranquilo.

— Eu estava literalmente tentando dizer a ele (Aspinall): "Você pode estar à beira de algo tremendamente especial agora". Nessa declaração, eu estava dizendo: "Jailton vai lutar com você. Não é uma luta tão perigosa", e eu poderia ter feito um trabalho melhor ao dizer isso ao Tom. Agora, para ser sincero, fiquei um pouco chateado porque o Tom divulgou isso — disse Cormier, em seu podcast "Good Guy, Bad Guy".

Além de explicar a intenção de suas palavras com o campeão dos pesados, o comentarista aproveitou para exaltar a atitude de Malhadinho fora do octógono. Cormier ainda deu conselhos ao brasileiro.

— Independentemente de estar brincando ou sendo sincero, Jailton Almeida merece respeito, e eu o respeito. Fiquei chateado porque ele tem sido muito legal comigo desde que entrou no UFC, e acho que Jailton Almeida é um cara ótimo. Acho que ele precisa aprimorar seu jogo, porque o grappling dele é excelente, mas não causa danos — confessou o ex-campeão.

Malhadinho sofre críticas no UFC 321

A luta de Malhadinho no UFC 321 não terminou com o brasileiro de braço levantado. Em meio às polêmicas sobre suas habilidades como lutador, a nova atuação parece ter reforçado as críticas do comentarista. Com isso, Jailton sofreu com duras opiniões do público ao redor do globo que acompanhou o evento nas redes sociais.

O confronto foi o segundo do card principal do último sábado (25). Enquanto o Jailton "Malhadinho" Almeida buscava confirmar o domínio no chão, o russo Alexander Volkov pontuava com fortes golpes significativos. A vitória, então, veio por decisão unânime dos juízes.