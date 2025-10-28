UFC encerra plataforma própria e vai para o Paramount+ em 2026

Paramount+ será responsável por todos os eventos do UFC na América Latina por sete anos.

As transmissões do UFC no Brasil sofrerão mudanças significativas a partir da temporada de 2026. Nesta terça-feira (28), a franquia anunciou o encerramento da plataforma de Fight Pass na América Latina, o que inclui todo o território brasileiro, e um novo acordo com o Paramount+, que será válido por sete anos.

— A aliança com a Paramount já tem sido incrível e, simplesmente, continua crescendo e melhorando. Agora, estamos expandindo para novos territórios, como a América Latina, e isso vai continuar crescendo. Isso mostra o quão agressivos eles são neste negócio e eu adoro isso. Mal posso esperar para continuar trabalhando junto e construir a próxima geração de talentos ao redor do mundo — disse Dana White.

A partir de janeiro de 2026, a Paramount será a responsável por transmitir todos os eventos do UFC na América Latina, em um contrato com duração de sete anos. Esta parceria amplia um acordo anterior firmado entre as duas empresas em agosto deste ano, que já havia garantido ao Paramount+ exclusividade na transmissão de eventos do UFC nos Estados Unidos para o próximo ano.

Os assinantes do Paramount na América Latina terão acesso a toda a programação do UFC sem custos adicionais. O pacote inclui 13 eventos numerados de grande destaque e 30 UFC Fight Nights ao longo do ano. Com isso, o conhecido formato de "pay-per-view" do Ultimate parece ter chegado ao fim.

Charles Oliveira do Bronx é um dos destaques brasileiros no UFC (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)

Acervo do UFC

As dúvidas sobre os pagamentos e prazos já foram esclarecidas pelo UFC, que distribuirá os reembolsos necessários durante o ano de 2026. Além disso, os fãs não precisarão se preocupar se algum evento deixará de passar no Brasil, assim como a confirmação da mesma equipe de transmissão do Fight Pass.

Uma questão, no entanto, ainda não está clara: acervos antigos poderão ser vistos no Paramount+? O Ultimate ainda não entrou em detalhes sobre os programas e séries, que estão disponíveis na atual plataforma.

Globo, Band e GOAT já transmitiram UFC

Não é incomum que os fãs brasileiros ainda associem o Ultimate ao Canal Combate, mesmo após mais de dois anos do fim do acordo. A parceria entre a Globo e o UFC chegou ao fim em janeiro de 2023, quando o grupo acertou contrato com a Band e o Canal GOAT, no YouTube, mas que não durou.

O UFC manteve uma extensa parceria com a Rede Globo, de 2012 até o fim oficial em 2022. Vale destacar que as transmissões na TV aberta duraram apenas até 2018.

Quando encerrou o contrato, o Ultimate anunciou que desenvolveria seu próprio canal de streaming no país, mantendo apenas alguns eventos na TV aberta através da Band. Como já mencionado, esse último acordo também chegou ao fim, o que encerrou um ciclo de duas décadas de presença televisiva do UFC no mercado brasileiro.