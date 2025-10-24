Mais um cinturão será do Brasil neste sábado (25), e é "isso que importa". Na luta co-principal do UFC 321, as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam o título do peso-palha. Em conversa exclusiva com o Lance!, Caio Borralho e Carlos Prates utilizaram da experiência própria no ringue para dar um palpite sobre quem leva a melhor.

— Eu até falei no meu canal já, eu acho que a Virna vence. Elas já lutaram uma vez, a Mackenzie venceu.

Mas eu acho que essa vez a Virna vence, mas qual das duas que vencer eu vou adorar, que eu sou amigo das duas — disse Borralho.

— Cara, eu não sou um cara muito bom pra falar assim de palpite de luta, eu não acompanho muito. Pelo que eu vejo assim, eu acho que a Mackenzie, na minha opinião, é um pouco mais favorita e tal. Mas, como o Caio falou, qualquer um que vencer, pra mim tá da hora, mais um cinturão pro Brasil, é isso que importa — completou Prates.

Como chegam as brasileiras para o UFC 321?

Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.

Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Apesar do retrospecto positivo, a campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.

Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern no revanche que vale o tão sonhado cinturão.

O que é a Fighting Nerds?

Uma academia brasileira conquistou cinco indicações para o World MMA Awards 2025, premiação considerada o "Oscar do MMA". A Fighting Nerds está sediada em São Paulo e conta com outros lutadores bem posicionados no ranking do UFC, como Caio Borralho e Carlos Prates, fatores que fortalecem sua candidatura na categoria principal.

A equipe paulista compete na categoria Academia do Ano contra Abdulmanap School, American Top Team, Syndicate MMA e Valle Flow Striking. Jean Silva, lutador da divisão dos penas (66 kg) do UFC, representa a academia em duas categorias: Revelação do Ano, após conquistar três vitórias por finalização ou nocaute no período avaliado, e Finalização do Ano, pela sua vitória sobre Bryce Mitchell em abril.

Maurício Ruffy, outro atleta da Fighting Nerds, disputa o prêmio de Nocaute do Ano com o chute rodado que derrubou Bobby "King" Green durante o UFC 313, em março. Pablo Sucupira, líder e treinador principal da academia, recebeu sua primeira indicação ao prêmio de Treinador do Ano.