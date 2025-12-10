Adversário fala sobre Charles do Bronx no UFC: 'Subestimado'

Max Holloway enfrentará o brasileiro Charles "do Bronx" Oliveira na luta principal do UFC 326 pelo cinturão "BMF". Na "nova era" do UFC, o combate está marcado para o dia 7 de março no próximo ano, em Las Vegas, Estados Unidos. Em entrevista à "Ag Fight", o lutador havaiano destacou as qualidades técnicas do ex-campeão dos leves.

— Perigoso. Um striking muito bom, subestimado. Um excelente grappling. Um grande lutador. Um cara que vai ficar lá dentro por 25 minutos. Se não o nocautear imediatamente, ele estará sempre na luta. Um homem muito perigoso. Eu o respeito — disse Holloway.

O confronto marca o reencontro dos lutadores após quase 11 anos. O primeiro embate ocorreu em 2015, quando Charles abandonou a luta no primeiro round devido a uma lesão no pescoço. Diferentemente daquela ocasião, que aconteceu na categoria peso-pena (66 kg), o duelo do UFC 326 será realizado no peso-leve (70 kg).

Durante a conversa, Holloway demonstrou entusiasmo com a oportunidade de enfrentar novamente o brasileiro. O lutador havaiano comentou ainda sobre as diferenças entre o primeiro e o segundo confronto no UFC.

— Mal posso esperar para ver. Vejo muitos fãs arrasados por estarmos lutando. Somos os favoritos de muitos fãs, mas estou feliz de encarar outra lenda. Ele é uma lenda e vai entrar no Hall da Fama quando a carreira chegar ao fim. Se eu tiver a oportunidade de tê-lo no meu currículo, que ele entre com uma vitória minha. Eu tive, mas a primeira luta ele continua dizendo que não contou. Vamos fazer valer a pena — afirmou o campeão BMF, que completou:

— Jamais. Você é a mesma pessoa do ensino fundamental? Sabe, de jeito nenhum, nem pensar. E, se você for, isso é péssimo. Somos lutadores diferentes, fizemos coisas incríveis em nossas carreiras e mal posso esperar para estar lá e lutar com ele de novo.

Charles do Bronx, que integra a equipe Chute Boxe Diego Lima, construiu um legado significativo no UFC. Tanto ele quanto Holloway são considerados favoritos entre os fãs do esporte. A mudança de categoria e a evolução técnica de ambos os lutadores desde 2015 são fatores que contribuem para que este segundo encontro seja completamente diferente do primeiro.

Vale destacar que o vencedor deste combate poderá se posicionar como potencial desafiante ao título da categoria peso-leve. O card completo do UFC 326 ainda não foi divulgado.