Brasileiro troca de adversário nas vésperas do UFC Vegas 112

Uma sequência de surpresas agitou a semana da luta de Joanderson Brito. Após adversário ser retirado pelo UFC, o brasileiro ficou perto de ter combate cancelado no último evento do ano, como foi divulgado pelo "Ag. Fight". A sorte, no entanto, está ao lado de Tubarão, e o estreante Isaac Thompson aceitou assumir o lugar de destaque contra o veterano peso-pena.

A oportunidade chega também para Tubarão se recuperar e voltar a vencer no UFC antes do fim da temporada 2025. Embora tenha acumulado cinco triunfos consecutivos desde a estreia, atualmente o brasileiro passa por uma sequência negativa de duas derrotas.

Quem é Isaac Thomson, adversário de Tubarão?

Isaac Thomson integra a Team Alpha Male e desponta como um dos talentos mais jovens do MMA na Austrália. Aos 23 anos, o australiano compete no peso-pena e reúne nove vitórias e duas derrotas desde o início da trajetória profissional.

Antes de receber o convite de última hora para atuar no UFC, o atleta vinha em sequência positiva no LFA, somando três apresentações vitoriosas na organização. A chegada ao Ultimate coloca Thomson diante do compromisso mais desafiador de sua carreira, com a estreia marcada contra Tubarão.

Isaac Thomson enfrentará Tubarão no UFC Vegas 112 (Foto: Reprodução/UFC)

Novas mudanças no card do UFC Vegas 112

Outra mudança se destaca no card principal para este sábado (13): uma nova luta foi adicionada às vésperas do evento. Segundo o jornalista Marcel Dorff, o veterano norte-americano King Green dará as boas-vindas ao estreante canadense Lance Gibson Jr.

O peso-leve enfrentará o ex-lutador do Bellator em uma luta em peso casado. Com apenas uma derrota no cartel, em 2023, Gibson chega com uma sequência de duas vitórias por nocaute ainda no primeiro round.