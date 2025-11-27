Cristiano Ronaldo ampliou ainda mais suas ramificações no mercado. O atacante português se tornou acionista do WOW FC, organização de MMA sediada na Espanha e que busca crescimento. A organização entende que a participação do jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, deve contribuir para acelerar a expansão em mercados como Europa, América Latina e Oriente Médio.

- O MMA representa valores nos quais eu realmente acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. O WOW FC está construindo algo único e poderoso, e estou orgulhoso de me juntar a este projeto para ajudar a elevar o esporte e inspirar a próxima geração - afirmou Cristiano Ronaldo, em comunicado oficial:

O WOW FC afirma ter registrado um aumento superior a 400% no público presente em eventos no último ano e ultrapassa regularmente a marca de cinco mil ingressos vendidos por show. A organização faz eventos em mais de 170 países.

- Cristiano Ronaldo entrando na WOW FC é um momento histórico. CR7 é mais do que uma superestrela global: ele é um símbolo de ambição, resiliência e excelência. Sua crença em nossa missão valida tudo o que construímos e eleva o futuro que estamos moldando. Juntos com Cristiano, Ilia Topuria, nossos atletas, parceiros e os milhões que seguem este movimento, estamos prontos para redefinir o papel que o MMA pode desempenhar na cultura global - celebrou o presidente executivo da WOW FC, Arturo Guillen.

Citado por Guillen, Ilia Topuria é campeão mundial de MMA e acionista da WOW FC. Ele foi outro a celebrar a nova parceria.

- Ter Cristiano Ronaldo no WOW FC é um momento poderoso para o esporte. Ele representa os mais altos padrões de profissionalismo, trabalho duro e excelência global. Juntos, vamos levar o MMA a novos patamares e inspirar atletas e fãs ao redor do mundo a acreditarem que qualquer coisa é possível - resumiu.

A organização entende que a participação de Cristiano Ronaldo será "orgânica e ativa". O português passa a dividir o controle estratégico da WOW FC com Topuria.