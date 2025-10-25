Entenda motivo de UFC 321 acontecer no horário da manhã no Brasil
O UFC volta para evento em Abu Dhabi, a partir das 11h, neste sábado (25)
Os fãs brasileiros se acostumaram a ficar acordados até altas horas no fim de semana para acompanhar toda a ação no octógono. Neste sábado (25), no entanto, quem quiser acompanhar o card completo do UFC 321 precisará acordar cedo, já que a primeira luta começará às 11h (de Brasília). Agora, o Lance! explica o motivo do complicado horário do novo evento numerado em Abu Dhabi.
➡️ Assista às encaradas dos brasileiros e destaques para o UFC 321
Por que o card preliminar começa de manhã no UFC 321?
Nas duas últimas semanas, o Brasil passou a noite inteira de sábado atento no UFC para assistir às vitórias de Alex Poatan e Charles do Bronx. Dessa vez, outra brasileira fará a torcida verde-amarela acessar o streaming do Ultimate ainda pela manhã. A peso-palha Jaqueline Amorim enfrentará japonesa Mizuki Inoue pela abertura do card preliminar.
O motivo, na verdade, é bem simples: o fuso-horário da Austrália. Para calcular a diferença, é preciso entender que o mundo está dividido em 24 fusos horários diferentes, além de ter um ponto "central" de referência, chamado por Meridiano de Greenwich. Como fator para compreensão geográfica, vale destacar que Greenwich é um bairro de Londres, na Inglaterra.
O fuso do Brasil é o GMT -3, o que significa que estamos há 3 horas do GMT (Greenwich Mean Time, horário médio de Greenwich). Do outro lado, os Emirados Árabes Unidos conta com o fuso GMT +4 e, em comparação, a cidade de Abu Dhabi está a 7 horas à frente do horário de Brasília.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Veja o card completo do UFC 321
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,1 Kg) x Jun Yong Park (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (110,6 Kg) x Louie Sutherland (119,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 Kg) x Chris Barnett (118,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum (58,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim (52,6 Kg) x Mizuki Inoue (52,1 Kg)
