Em luta equilibrada, Renato Moicano é derrotado por Beneil Dariush no UFC 317

Beneil Dariush derrotou Renato Moicano por decisão unânime dos juízes, no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. O iraniano suportou um bom primeiro round do brasileiro, se recuperou de um knockdown e, através do grappling e jiu-jitsu, conquistou os rounds restantes, garantindo o triunfo da luta.

Como foi a luta?

Moicano começou a luta andando para frente, pressionando o Dariush na grade. No entanto, o iraniano conectou mais golpes. Os chutes fortes de Dariush fizeram Moicano diminuir o ímpeto. Porém, no minuto final, Moicano acertou um direto perfeito em Dariush, que resultou em um knockdown do iraniano. Na sequência, Moicano se atirou no rival, tentou a finalização, mas sem sucesso.

Buscando se recuperar do final do primeiro round, Dariush foi para cima do Moicano e logo mirou nas pernas do brasileiro. Durante dois minutos, Dariush buscou o pescoço do brasileiro e obrigou Moicano a "só" se defender. Com absoluto controle no solo, Dariush ficou por cima do brasileiro até o soar do gongo, garantindo a vitória do round.

No round decisivo, a luta voltou a se desenrolar no chão, mas dessa vez, com ambos os lutadores ativos no embate. Sentindo um pouco o desgaste da luta, tanto Moicano quanto Dariush apelaram para o coração. Alternando momentos de trocação e grappling, a luta seguiu bastante parelha até o fim. Dariush venceu por decisão unânime.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

