Com domínio, Tracy Cortez derrota Viviane Araújo no UFC 317

Tracy Cortez derrotou o Viviane Araújo por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27), no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. A americana foi superior no chão e teve grande desempenho na luta agarrada, com domínio na luta agarrada.

Como foi a luta?

O combate começou com conversão de queda de Tracy, que conseguiu chegar as costas da brasileira. Porém, Viviane conseguiu reverter e ter o controle no chão, preparando a finalização, mas sem sucesso. A americana virou a situação, ficou por cima e atacou Vivi com socos e cotoveladas.

Viviane tentou levantar, mas em um descuido, quase foi guilhotinada por Cortez. Nos segundos finais, a americana conseguiu a guilhotina, mas a brasileira resistiu e conseguiu sobreviver ao segundo round.

O segundo assalto foi de luta em pé, com a americana levando leve vantagem na trocação. No minuto final, Tracy tentou a queda, mas a brasileira conseguiu resistir na grade e quase conseguiu a guilhotina em pé, mas não conseguiu fixar a posição e ficou por baixo no chão, mas por apenas poucos segundos antes da buzina ser tocada.

No terceiro e último round, Vivi conseguiu conectar um chute no rosto de Cortez, porém a americana conseguiu absorver o golpe e converter a queda. No chão, Tracy administrou a vantagem nos primeiros momentos, e, logo depois, conseguiu castigar a brasileira no ground and pound, que se defendeu rapidamente. No fim, Cortez não conseguiu a vitória por via rápida, mas saiu vitoriosa por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27).

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 0h