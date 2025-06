Com nocaute impressionante, Delgado derrota Amil no UFC 317; veja vídeo

Jose Delgado nocauteou Hyder Amil em apenas 26 segundos de luta, no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Com a vitória, o americano, de 30 anos, chegou ao seu sexto triunfo no MMA, sendo todos eles por via rápida. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Logo nos primeiros segundos de combate, Delgado tentou a queda sobre Amil, que se defendeu muito bem. Após retornarem a luta em pé, o mexicano conseguiu conectar uma joelhada no clinch, que nocauteou o filipino com apenas 26 segundos de combate. Este é o quinto nocaute seguido de Jose, sendo o segundo dentro do UFC.

➡️ Finalização relâmpago! McKinney vence Borshchev no UFC 317; veja o vídeo

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Jose Delgado nocauteou Hyder Amil no UFC 317 (Foto: Reprodução/UFC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte