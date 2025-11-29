menu hamburguer
Lutas

Em busca do bi, Deiveson Figueiredo enfrenta primo de Khabib no UFC 324

Evento será em janeiro de 2026

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/11/2025
13:33
Deiveson Figueiredo luta no UFC Rio deste sábado (Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP)
imagem cameraDeiveson Figueiredo luta no UFC Rio deste sábado (Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP)
Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-mosca, enfrentará Umar Nurmagomedov, primo de Khabib e líder da divisão até 61 kg, no UFC 324. A informação foi anunciada por Dana White na última quinta-feira (27): o combate crucial, que coloca o brasileiro, atual número 6 do ranking dos pesos-galos, diante do invicto russo, acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 24 de janeiro de 2026.

Relacionadas

A luta representa uma oportunidade crucial para o paraense, conhecido como "Daico", que busca garantir uma disputa pelo cinturão dos pesos-galos em caso de vitória sobre Nurmagomedov. Figueiredo tem a chance de conquistar seu segundo título em categorias diferentes no UFC, após ter sido campeão dos moscas (57 kg). O Ultimate oficializou o confronto através de suas redes sociais.

O atual campeão dos pesos-galos, Merab Dvalishvili, já havia demonstrado interesse em enfrentar Figueiredo após a vitória do brasileiro sobre Montel Jackson no UFC Rio, em outubro.

Amanda Nunes, dupla campeã do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Amanda Nunes, dupla campeã do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Card do UFC 324

O card do UFC 324 terá duas disputas de título encabeçando o evento: Justin Gaethje enfrentará Paddy Pimblett e Amanda Nunes retornará para lutar contra Kayla Harrison. A organização ainda não definiu qual será a luta principal da noite. Confira o card completo:

  1. Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves
  2. Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino
  3. Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo
  4. Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado
  5. Arnold Allen x Jean Silva – peso pena
  6. Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino
  7. Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo
  8. Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

O evento de janeiro marcará o início de uma nova fase para o Ultimate. A partir de 2026, a organização abandonará o modelo de pay-per-view para iniciar sua era de streaming, após firmar acordo com a Paramount+ pelos direitos de transmissão.

