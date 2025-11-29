Em busca do bi, Deiveson Figueiredo enfrenta primo de Khabib no UFC 324

Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-mosca, enfrentará Umar Nurmagomedov, primo de Khabib e líder da divisão até 61 kg, no UFC 324. A informação foi anunciada por Dana White na última quinta-feira (27): o combate crucial, que coloca o brasileiro, atual número 6 do ranking dos pesos-galos, diante do invicto russo, acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 24 de janeiro de 2026.

A luta representa uma oportunidade crucial para o paraense, conhecido como "Daico", que busca garantir uma disputa pelo cinturão dos pesos-galos em caso de vitória sobre Nurmagomedov. Figueiredo tem a chance de conquistar seu segundo título em categorias diferentes no UFC, após ter sido campeão dos moscas (57 kg). O Ultimate oficializou o confronto através de suas redes sociais.

O atual campeão dos pesos-galos, Merab Dvalishvili, já havia demonstrado interesse em enfrentar Figueiredo após a vitória do brasileiro sobre Montel Jackson no UFC Rio, em outubro.

Card do UFC 324

O card do UFC 324 terá duas disputas de título encabeçando o evento: Justin Gaethje enfrentará Paddy Pimblett e Amanda Nunes retornará para lutar contra Kayla Harrison. A organização ainda não definiu qual será a luta principal da noite. Confira o card completo:

Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado Arnold Allen x Jean Silva – peso pena Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

O evento de janeiro marcará o início de uma nova fase para o Ultimate. A partir de 2026, a organização abandonará o modelo de pay-per-view para iniciar sua era de streaming, após firmar acordo com a Paramount+ pelos direitos de transmissão.