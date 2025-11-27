menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Presidente do UFC fará anúncio durante rodada de Ação de Graças da NFL

Dana White entra ao vivo no intervalo do segundo jogo do dia

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/11/2025
15:34
UFC 236 Holloway v Poirier 2 - Dana White
Dana White é presidente do UFC (Foto: LOGAN RIELY / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rodada de Dia de Ação de Graças, o tradicional "Thanksgiving", da NFL pode ser um dia importante para os fãs de MMA. Em meio a forte expectativa, Dana White, presidente do UFC, vai fazer o primeiro anúncio oficial sobre a temporada de 2026. Vale lembrar que será o ano de estreia da Paramount como transmissora oficial da organização.

continua após a publicidade

O feriado se tornou tradição há mais de 90 anos na NFL, mas, até hoje, é muito aguardado pelos torcedores ao redor do mundo. Como de costume, em 2025, as partidas serão dos Detroit Lions e Dallas Cowboys que enfrentam Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, respectivamente. O jogo "extra" será entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens para fechar a rodada tripla.

O anúncio acontecerá no intervalo do segundo duelo do dia, que começa às 18h30 (de Brasília), durante a transmissão da CBS - na televisão norte-americana. Quem não mora nos Estados Unidos, não precisa se preocupar. Dana White também abrirá live em seu perfil do Instagram para felicidade dos fãs brasileiros.

continua após a publicidade

A expectativa é que o dirigente anuncie as primeiras lutas principais da temporada de 2026. Segundo o "MMA Fighting", o evento de estreia do UFC será no dia 24 de janeiro, no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Apesar dos diversos rumores, que envolvem Amanda Nunes e Alex Poatan, a organização ainda não confirmou nenhum confronto.

UFC na temporada de 2026

Dana White esteve à frente das negociações para que o Ultimate trocasse a ESPN pela Paramount e a CBS a partir de 2026. Com isso, o calendário inicial da organização para o ano que vem já foi anunciado. Serão 44 eventos do UFC em 2026, como anunciado pelo chefão do UFC no podcast ''Impaulsive''.

continua após a publicidade

Os 44 shows prometidos pelo presidente devem correr o mundo mais uma vez. Em 2025, o Ultimate viajou até agora para a Arábia Saudita, Austrália, Inglaterra, México, Canadá, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, China e França - além de vários eventos ''em casa'' nos Estados Unidos. Além disso, o UFC já marcou eventos no Brasil e no Catar para este ano.

UFC será transmitido no Paramount+ (Foto: Divulgação)
UFC será transmitido no Paramount+ (Foto: Divulgação)

  • Matéria
  • Mais Notícias