Presidente do UFC fará anúncio durante rodada de Ação de Graças da NFL

A rodada de Dia de Ação de Graças, o tradicional "Thanksgiving", da NFL pode ser um dia importante para os fãs de MMA. Em meio a forte expectativa, Dana White, presidente do UFC, vai fazer o primeiro anúncio oficial sobre a temporada de 2026. Vale lembrar que será o ano de estreia da Paramount como transmissora oficial da organização.

O feriado se tornou tradição há mais de 90 anos na NFL, mas, até hoje, é muito aguardado pelos torcedores ao redor do mundo. Como de costume, em 2025, as partidas serão dos Detroit Lions e Dallas Cowboys que enfrentam Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, respectivamente. O jogo "extra" será entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens para fechar a rodada tripla.

O anúncio acontecerá no intervalo do segundo duelo do dia, que começa às 18h30 (de Brasília), durante a transmissão da CBS - na televisão norte-americana. Quem não mora nos Estados Unidos, não precisa se preocupar. Dana White também abrirá live em seu perfil do Instagram para felicidade dos fãs brasileiros.

A expectativa é que o dirigente anuncie as primeiras lutas principais da temporada de 2026. Segundo o "MMA Fighting", o evento de estreia do UFC será no dia 24 de janeiro, no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Apesar dos diversos rumores, que envolvem Amanda Nunes e Alex Poatan, a organização ainda não confirmou nenhum confronto.

UFC na temporada de 2026

Dana White esteve à frente das negociações para que o Ultimate trocasse a ESPN pela Paramount e a CBS a partir de 2026. Com isso, o calendário inicial da organização para o ano que vem já foi anunciado. Serão 44 eventos do UFC em 2026, como anunciado pelo chefão do UFC no podcast ''Impaulsive''.

Os 44 shows prometidos pelo presidente devem correr o mundo mais uma vez. Em 2025, o Ultimate viajou até agora para a Arábia Saudita, Austrália, Inglaterra, México, Canadá, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, China e França - além de vários eventos ''em casa'' nos Estados Unidos. Além disso, o UFC já marcou eventos no Brasil e no Catar para este ano.