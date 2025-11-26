Ainda em comemoração pelo cinturão no UFC 320, Alex "Poatan" Pereira volta a ser confirmado em evento do Ultimate nesta quarta-feira (26). O campeão do peso meio-pesado será uma das estrelas no painel, que acontecerá, no dia 6 de dezembro, na CCXP. Além do astro, outras estrelas do MMA marcarão presença.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A CCXP25 acontece entre os dias 4 a 7 de dezembro, no São Paulo Expo, é um dos maiores festivais de cultura pop do Brasil, reunindo cinema, séries, quadrinhos, games, anime, cosplay e mais. Na edição deste ano, o destaque fica para a estreia do UFC na programação. Pela primeira vez, o Ultimate estará oficialmente no evento, com um painel no palco Thunder by Claro tv+ para apresentar sua nova era junto à Paramount+

Os fãs, que garantiram o ingresso para o evento, poderá assistir à grandes estrelas do UFC no Brasil. Entre os convidados, destaca-se o campeão do meio-pesado Alex Poatan. Assim como os lutadores Caio Borralho, Bruna Brasil, Carlos Prates e Jean Silva, e o apresentador André Azevedo.

continua após a publicidade

UFC fecha acordo com Paramount

As transmissões do UFC no Brasil sofrerão mudanças significativas a partir da temporada de 2026. Nesta terça-feira (28), a franquia anunciou o encerramento da plataforma de Fight Pass na América Latina, o que inclui todo o território brasileiro, e um novo acordo com o Paramount+, que será válido por sete anos.

A partir de janeiro de 2026, a Paramount será a responsável por transmitir todos os eventos do UFC na América Latina, em um contrato com duração de sete anos. Esta parceria amplia um acordo anterior firmado entre as duas empresas em agosto deste ano, que já havia garantido ao Paramount+ exclusividade na transmissão de eventos do UFC nos Estados Unidos para o próximo ano.

continua após a publicidade

UFC será transmitido no Paramount+ (Foto: Divulgação)

Os assinantes do Paramount na América Latina terão acesso a toda a programação do UFC sem custos adicionais. O pacote inclui 13 eventos numerados de grande destaque e 30 UFC Fight Nights ao longo do ano. Com isso, o conhecido formato de "pay-per-view" do Ultimate parece ter chegado ao fim.

➡️ Entenda nova briga entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov fora do UFC

Histórico de transmissão do UFC

Não é incomum que os fãs brasileiros ainda associem o Ultimate ao Canal Combate, mesmo após mais de dois anos do fim do acordo. A parceria entre a Globo e o UFC chegou ao fim em janeiro de 2023, quando o grupo acertou contrato com a Band e o Canal GOAT, no YouTube, mas que não durou.

O UFC manteve uma extensa parceria com a Rede Globo, de 2012 até o fim oficial em 2022. Vale destacar que as transmissões na TV aberta duraram apenas até 2018.

Quando encerrou o contrato, o Ultimate anunciou que desenvolveria seu próprio canal de streaming no país, mantendo apenas alguns eventos na TV aberta através da Band. Como já mencionado, esse último acordo também chegou ao fim, o que encerrou um ciclo de duas décadas de presença televisiva do UFC no mercado brasileiro.