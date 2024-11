Petr Yan dominou e venceu Deiveson Figueiredo no UFC Macau, na Galaxy Arena, neste sábado (23). O brasileiro não conseguiu assumir controle na luta, em que sofreu com a sólida defesa e forte sequência de golpes do russo. No último round, o americano chegou a acertar o ex-campeão peso galo, mas Yan se manteve vivo e venceu por decisão unânime dos juízes.

🥊 COMO FOI A LUTA?

No primeiro round, Deiveson Figueiredo iniciou, a luta no UFC Macau, com uma estratégia focada no jiu-jitsu, levando o adversário ao solo e mantendo o controle por boa parte do tempo. No entanto, o russo reagiu, conseguiu inverter a posição e aplicou golpes por cima. Apesar da recuperação do rival, o brasileiro conseguiu se desvencilhar, e o round terminou com ambos em pé, mas com uma leve vantagem para Petr Yan.

O segundo round foi dominado pela estratégia de Petr, que apostou em chutes para frustrar as investidas do brasileiro. Deiveson encontrou dificuldades para levar o combate ao chão e não conseguiu encaixar combinações significativas. Nos instantes finais, o russo ainda concretizou uma queda que garantiu sua superioridade no round.

A terceira etapa começou com Yan imprimindo um ritmo agressivo, desferindo um golpe contundente que levou Deiveson ao chão. No solo, o russo aplicou uma sequência de ataques, mas o brasileiro resistiu e conseguiu se levantar. Ainda assim, Petr voltou a conectar golpes precisos, evidenciando o desgaste físico de Deiveson nos momentos finais do round.

No quarto round, ciente de que precisava reagir, Deiveson buscou pressionar o russo contra a grade para tentar cansá-lo e encontrar brechas para o chão. Na reta final, o brasileiro acertou um direto poderoso que abalou Petr e incendiou o público no ginásio, renovando suas esperanças para o último round, que não contou com grandes reviravoltas.

Na decisão dos juízes, Petr Yan venceu Deiveson "Deus da Guerra" por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45).

