A luta entre Jake Paul e Mike Tyson já acabou, mas continua tendo grande repercussão. Após acusações de ter sido beneficiado no combate, o influenciador rebateu as falas e negou que tenha ocorrido fraude. O youtuber de 27 anos superou a lenda do boxe, de 58 anos, na sexta-feira (15), nos Estados Unidos.

— As pessoas ficam: “sim, é manipulado porque olha para ele nas manoplas, mas ele não fez isso na luta”. É porque alguém está revidando, seus idiotas. As pessoas não percebem meu poder, meu jab, minha velocidade, minha habilidade e meu jogo de pés para sair do caminho desses socos. Então, de repente, ele está atirando, literalmente, no ar. Ele não consegue me dar esses socos — explicou Paul.

Jake Paul vence a lenda Mike Tyson

Mike Tyson teve um bom começo de luta. O ex-boxeador se movimentava com leveza e acertava golpes de impacto no corpo de Jake Paul. No entanto, com o passar dos rounds, a lenda aparentou ter perdido o fôlego e viu a diferença de 31 anos prevalecer. Apesar de ter sustentado o combate por oito assaltos, "Iron Mike" foi derrotado por decisão unânime dos juízes.

Mike Tyson e Jake Paul durante encarada antes da luta de boxe (Foto: Kena Betancur/AFP)

Após a luta, entretanto, surgiram rumores de que o ex-pugilista teria cumprido uma "cláusula secreta" do contrato, onde ele seria proibido de usar toda sua força. A informação foi falada pelo ex-jogador de futebol americano e comentarista esportivo, Michael Irving. Por conta da grande expectativa entorno do evento, o desempenho dos personagens gerou certa frustração nos espectadores, que consideraram o duelo morno.

A vitória de Jake Paul em cima de Mike Tyson foi a 11ª da carreira, ainda iniciante, do youtuber no boxe profissional — ele possui apenas uma derrota no cartel. Por outro lado, o ex-boxeador possui um currículo invejável de 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, além de ter perdido somente sete vezes na vida.